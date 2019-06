Mundial francia 2019 Jennifer Hermoso «Esta vez vamos mucho más preparadas» 01:32 Jennifer Hermoso, con la camiseta de la selección. / Adidas La delantera del Atlético, pichichi de la Liga, es unas de las referencias de la selección española: «El partido ante Sudáfrica va a marcar un poco como va a ser el Mundial» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 5 junio 2019, 14:18

Jennifer Hermoso es una de las referencias del fútbol femenino y de la selección. pichichi de la Liga Iberdrola, afronta su segundo Mundial con más optimismo que en Canadá: «España está muy bien preparada en comparación del anterior». La delantera del Atlético se muestra optimista y no descarta nada porque «puede pasar de todo», pero el primer objetivo es «hacer nuestro juego».

El partido del sábado ante Sudáfrica, además de ser el estreno en el Mundial será clave para ver cómo afrontar el resto de partidos ante Alemania y China. «El equipo está muy bien para llegar y hacer grandes cosas», confiesa. Igual de prudente se muestra sobre la explosión del fútbol femenino en España: «Queremos hacer nuestro camino, sin ir deprisa, pero que sea seguro».

Disputar el segundo Mundial es un orgullo y una responsabilidad.

Es mi segundo Mundial y esta vez vamos mucho más preparadas. El equipo es consciente de que en este Mundial puede pasar de todo y queremos hacer nuestro juego. El equipo está muy bien para llegar y hacer grandes cosas.

Suena a tópico, pero el primer partido mostrará el devenir del campeonato.

El partido ante Sudáfrica va a marcar un poco como va a ser el Mundial, pero España está muy bien preparada en comparación del anterior.

Este Mundial sí que puede marcar un antes y un después en el fútbol femenino español.

El primer Mundial fue un paso adelante en el fútbol femenino y cambiaron muchas cosas. Se nos dio mucha más visibilidad y este es otra manera de reivindicarnos. El fútbol cada vez va más arriba y España, por supuesto. Que todo lo que hemos estado trabajando sembrando las jugadoras anteriores va a dejar un futuro muy bueno a todas las que vengan.

¿Y en Francia, a qué aspira la selección?

a Competir y disfrutar cada partido. Disfrutar será lo primero porque es un Mundial y pocas veces ocurre. El trabajo lo tenemos claro y luego pensar en el partido a partido.

Y si el partido a partido nos lleva a la final…

Ganar un Mundial sería un sueño inmejorable.

Estar en el Mundial es una recompensa al trabajo diario, ese trabajo que no se ve y que sólo ustedes conocen.

Un Mundial es algo que todas soñamos con jugarlo. Pasa cada cuatro años y en ese tiempo tienes que trabajar para poder llegar y hacerlo en las mejores condiciones. El fútbol femenino lo estamos haciendo cada vez mejor para tener la visibilidad que merecemos.

Por su respuesta intuyo que ha habido muchos sacrificios.

Siempre he hecho lo que he querido que es jugar al fútbol y poder disfrutar día a día de ellos. Ha habido momentos en lo que lo he pasado realmente mal y el poder superar momentos en los que ya no tienes tanta ilusión y no quieres seguir jugando al fútbol, esos momentos los he ido superando y me ha hecho mejor persona, más grande y valorar más las cosas.

El fútbol masculino sigue estando a años luz del femenino.

Nunca vamos a poder igualarnos con los chicos. Es imposible. Queremos hacer nuestro camino, sin ir deprisa, pero que sea seguro. Y sobre todo que el futuro que viene detrás sea mejor. Estamos viviendo un momento muy bonito en el fútbol femenino porque cada vez hay más patrocinadores y poco a poco se está avanzando. Es importante tener un convenio para que todas las jugadoras que quieran jugar al fútbol puedan vivir de ello.

Porque de momento no se puede vivir del fútbol femenino en España.

Yo ahora sí, pero cuando lo deje tendré que buscar otra cosa. Cuando acaba el fútbol tienes que tener otro proyecto para poder tirar adelante y por eso me estoy preparando para la gestión deportiva.