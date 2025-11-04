Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La selección española con el título mundial de 2023. Efe

Inglaterra se cruza en el camino de España hacia la reconquista del Mundial

El equipo dirigido por Sonia Bermúdez ha quedado encuadrado en el grupo A3, donde también están Islandia y Ucrania

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:52

España ya conoce su camino para reconquistar el Mundial ganado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez ha quedado ... encuadrado en el grupo A3 de clasificación para la cita mundialista de Brasil 2027 con las selecciones de Inglaterra, Islandia y Ucrania, según ha decidido el sorteo celebrado en Nyon (Suiza). Un sorteo en el que partía con algo de ventaja porque evitaba selecciones potentes como Francia, Alemania o Suecia, pero que se ha complicado al ver como caía en su grupo la selección más difícil del bombo 2, Inglaterra.

