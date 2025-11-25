Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha visitado a la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. R.C.

Iberdrola renueva su impulso al fútbol femenino hasta 2030

En más de una década de apuesta por el deporte practicado por mujeres, la empresa apoya ya a más de 800.000 deportistas de 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

La selección española femenina se prepara en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para una final histórica de la Liga de Naciones 2025 frente ... a Alemania. Y este martes recibió una noticia que refuerza su camino: Iberdrola mantendrá su apoyo al fútbol femenino hasta 2030. El anuncio llegó durante la visita del presidente de la compañía, Ignacio Galán, a la concentración del equipo, en un acto en el que también estuvo presente el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  3. 3 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  4. 4 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  5. 5

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  6. 6 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  7. 7 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  8. 8 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  9. 9 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  10. 10 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Iberdrola renueva su impulso al fútbol femenino hasta 2030

Iberdrola renueva su impulso al fútbol femenino hasta 2030