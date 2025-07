España aspira a una primera fase perfecta

Óscar Bellot Madrid Jueves, 10 de julio 2025, 18:08 Comenta Compartir

A España le bastaría con sacar un empate este viernes ante Italia en Berna para certificar su pase a las eliminatorias de la Eurocopa femenina como primera de grupo, pero se exige mucho más. Tras endosarle una manita a Portugal (5-0) en el debut y masacrar también cuatro días después a Bélgica (6-2), el combinado que dirige Montse Tomé tiene resuelta su presencia en los cuartos de final de un torneo que tiene a la vigente campeona del mundo como clara favorita y solo le falta un último empujón ante un adversario que no llega con los deberes hechos para conseguirlo además con un liderato que tiene al alcance de su mano. En caso de lograrlo, completaría una primera fase impecable, algo que no ha materializado en ninguna de sus cuatro participaciones anteriores en el torneo. Y es que, visto el nivel mostrado, de esta España arrolladora solo cabe esperar la perfección.

Vuela España a lomos de Alexia Putellas y de Aitana Bonmatí, aunque es mucho más que la mera suma de las dos deslumbrantes estrellas del Barça. Las ganadoras de los cuatro últimos balones de oro lideran a un combinado que se presentó en Suiza con las expectativas por todo lo alto, un peaje que paga con gusto al ser el fruto de los éxitos conseguidos en el Mundial de 2023 y en la Liga de Naciones de 2024, y que está sabiendo satisfacerlas con un fútbol de altísima escuela.

La exhibición contra Portugal reforzó a una selección coral que logró sobreponerse a los problemas físicos de Cata Coll, Alba Redondo y Aitana Bonmatí, así como a la ausencia por sanción de Irene Paredes. Con la central guipuzcoana ya disponible y Aitana más rodada, volvió a dar una lección España frente a Bélgica en una riña que le permitió asegurarse el pasaporte para cuartos y seguir metiéndole el miedo en el cuerpo a las otras candidatas a ocupar el trono del Viejo Continente.

Un récord a tiro

De esta forma, España llega a la cita con Italia avalada por los once tantos que ha anotado en esos dos partidos, lo que la sitúa incluso en disposición de pulverizar el récord de goles acumulados durante la fase de grupos de una Eurocopa, los catorce que certificó Inglaterra camino de la corona que se ciñó hace tres años en las Islas Británicas. Que esas once dianas las hayan sellado hasta siete jugadoras diferentes no es sino un signo más de la ambición que guía a las internacionales españolas y la profundidad de recursos que maneja Montse Tomé.

El regreso de Cata Coll, que ha superado la amigdalitis que dejó a la cancerbera del Barça fuera de concurso en los dos compromisos anteriores, y de Alba Redondo, inédita igualmente en el torneo a consecuencia de molestias en el muslo derecho que han ido a menos, aumenta el fondo de armario que manejará la seleccionadora de cara a un duelo ante Italia que la ovetense podría aprovechar para dar minutos a algunas de las futbolistas menos utilizadas hasta la fecha, aunque todo apunta a que el once será prácticamente el mismo que tumbó a Bélgica.

Cargada de apuros acude a la cita Italia. El empate a uno contra Portugal en la segunda jornada complicó las cuentas de las 'Azzurre', que se habían anotado un triunfo valiosísimo en su estreno frente a Bélgica gracias a un solitario gol de Arianna Caruso, pero no pueden permitirse fallar este viernes ante España para no estar pendientes de las cábalas. El empate metería a las transalpinas entre las ocho mejores y un triunfo les otorgaría la primera plaza de Grupo B en detrimento de España. Incluso una derrota podría mantenerlas con vida, pero entonces quedarían sujetas a lo que ocurra en el pleito que medirá a Portugal con Bélgica y ese es un escenario que el combinado que dirige Andrea Soncin quiere evitar a toda costa. El buen momento por el que atraviesa Cristiana Girelli, autora del tanto frente a Portugal, y el último precedente contra España, un 1-1 en un amistoso disputado en octubre de 2024, alientan sus esperanzas de salir airosas del litigio frente a un rival que parece intratable.

-Alineaciones probables:

Italia: Giuliani, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Greggi, Caruso, Severini, Boattin, Girelli y Cambiaghi.

España: Cata Coll, Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga Carmona, Patri, Alexia, Aitana, Mariona, Esther y Claudia Pina.

Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumanía).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Stadion Wankdorf (Berna).

TV: La 1.