Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alexia Putellas (i) celebra junto a sus compañeras su gol a Suecia. Bjorn Larsson / AFP
Liga de Naciones | Semifinal

España, a la final de la Liga de Naciones por la puerta grande

La selección de Sonia Bermúdez, que llegaba a Gotemburgo con cuatro tantos de ventaja, derrota de nuevo a una Suecia mejorada y aspira a revalidar el título

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 21:09

Comenta

España hizo los deberes en Suecia. Sin el brillo de la ida pero con solvencia y oficio, la selección de Sonia Bermúdez no solo preservó ... sin sobresaltos los cuatro goles de ventaja con los que llegaba a Gotemburgo, sino que además volvió a derrotar al combinado escandinavo, mejorado respecto a la ida, con otro gol más de Alexia Putellas. De esta forma, selló su billete a final de la Liga de Naciones, torneo en el que aspira a revalidar el título conquistado en 2024, por la puerta grande, con una demostración de que hoy por hoy está varios cuerpos por delante de un rival notable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  4. 4 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  5. 5

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  6. 6 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  7. 7

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  8. 8 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»
  9. 9 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  10. 10 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España, a la final de la Liga de Naciones por la puerta grande

España, a la final de la Liga de Naciones por la puerta grande