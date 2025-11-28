Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esther González tuvo la mejor ocasión española con un remate al palo. C. Neundorf / EFE
Liga de Naciones | Final

España resiste y el Metropolitano tendrá la última palabra

Valioso empate sin goles de un equipo que sufrió como nunca últimamente pero mantuvo una igualada que le permite resolver la final de la Liga de Naciones en casa

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

Espadas en todo lo alto. Tal y como se esperaba, la final de la Liga de Naciones femenina se resolverá en el Metropolitano, después de ... un valioso empate sin goles en el primer asalto de la eliminatoria entre Alemania y España. No era tan previsible el sufrimiento de La Roja, sometida durante buena parte del partido, especialmente en los 45 minutos iniciales, como no se había visto últimamente, pero también capaz de resistir con oficio para llevar la pugna equilibrada al decisivo duelo en casa.

