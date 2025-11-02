Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alexia Putellas protege un balón ante la defensa de Emma Ramírez. Efe
Fútbol femenino

El Barcelona femenino pierde como visitante en Liga dos años y medio después

La Real Sociedad sorprendió con un gol de Edna Imade de penalti a las azulgranas, que no caían lejos del Johan desde el 21 de mayo de 2023

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:15

Comenta

Sorpresa en la Liga F con la derrota del Barcelona ante la Real Sociedad en Zubieta. Desde el 21 de mayo de 2023, cuando cayeron ... en Madrid con la Liga ya ganada, las azulgranas no conocían la sensación de volver a la Ciudad Condal de vacío en la competición nacional. El año pasado, aunque perdieron dos encuentros, ambas derrotas se produjeron en el Johan Cruyff, la última de ellas ante el Real Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

