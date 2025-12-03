Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La centrocampista alemana Klara Buhl, durante el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina que midió a la 'Mannschaft' con España. JuanJo Martín (Efe)
Fútbol

Alemania organizará la Eurocopa femenina en 2029

La candidatura teutona se impone con claridad a la que compartían Dinamarca y Suecia y a la opción polaca

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:42

Alemania organizará la Eurocopa femenina en 2029. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió este miércoles en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon ... y designó al país teutón como sede de la gran cita europea de selecciones que se disputará dentro de cuatro años y en el que Inglaterra defenderá el trono que asaltó este verano derrotando a España por penaltis en la final que acogió el St. Jakob Park de Basilea.

