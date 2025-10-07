'Zamo': «No esperaba que fuera el momento de salir del Covirán Granada»

Poca gente conocerá en la ciudad de la Alhambra a Manuel Alberto Fernández Luque (Granada, 5 de mayo de 1985) hasta ser alertado del sobrenombre, ' ... Zamo', con el que se le empezó a llamar años atrás por su parecido físico con que fuera delantero chileno de Real Madrid y Sevilla, Iván Zamorano. El fiel escudero de Pablo Pin durante doce cursos en el Covirán ha sido el principal damnificado de la decisión que tomó este verano el único entrenador jefe que había conocido el club rojinegro hasta la llegada de Ramón Díaz. 'Zamo' habla por primera desde su salida del Covirán y de la situación de su hijo Dani, afectado por una enfermedad ultrarrara, el Síndrome de Mitchell.

–La primera es clara. ¿Qué pasó, por qué no sigue en el Covirán?

–Pues la respuesta es directa también: Pablo (Pin) se fue del club y luego yo estuve hablando con Óscar (Fernández-Arenas). Primero, preguntándole cómo estaba, porque sé que había sido dura para él la salida de Pablo. Y luego, haciéndole ver que estaba disponible para lo que hiciese falta. Sabía que, con un descenso mediante, había cosas que podían cambiar. Quedamos en hablar unos días más tarde y cuando llegó el momento se me dijo que se había pensado que no siguiera. El motivo principal que se me comunicó era que Ramón (Díaz) venía con alguien de su mano y que, ante ello, alguien tenía que salir y habían pensado que era yo quien tenía que hacerlo.

–¿Le sorprendió?

–Sí, claro. Porque he vivido el club muy intensamente y, sinceramente, pienso que no lo merecía. No quiero mezclar mi situación personal con esta decisión, pero mirando solo lo deportivo, llevo doce años en el club y ha sido el primero en el que los resultados deportivos no nos han acompañado como queríamos. Yo no puedo hablar mal del club, y creo que ellos no pueden hablar mal de mí, así que claro que fue una sorpresa. Fue totalmente inesperado. Claro que en el deporte profesional la gente entra y sale y nuestra historia ha sido distinta, estando tantos años. Pero no esperaba que fuera el momento para que saliera del club, la verdad.

–¿Se le ha ligado mucho a Pablo Pin, para lo bueno pero también para lo malo?

–Sí, puede ser. El otro día hablaba con 'Jota' Cuspinera y me decía algo muy interesante: por mi cabeza pasan muchas cosas por las que he podido salir del club, y una ellas puede ser la correcta. Esta es una de las cosas que he pensado, claro, como muchas otras. ¿Se me ha ligado para mal? Puede ser. Yo no lo esperaba. Siempre hemos sido gente muy de club los que hemos estado ahí. Yo pensaba que podía ser primer entrenador o utillero, pero no me veía fuera del club. Dicho eso, no me importa en absoluto que se me asocie a Pablo: hemos compartido baloncesto toda la vida. Somos amigos, casi hermanos. No es un problema que se me asocie a él. Pero no quiero darle muchas vueltas a por qué no sigo, a investigarlo, porque es un sufrimiento innecesario el que me genero. El club tomó una decisión que para mí no determina el cariño que le puedo tener al club. Me jode, claro, pero no cambia nada de lo vivido ni de mi cariño al club.

–¿Se le hará raro ver al Covirán?

–¡Ya llevo dos partidos, UCAM y Joventut! Así que no tanto. Sí que la gente te ve, y aunque no soy una primera cara, como sería el caso de Pablo Pin en la grada, sí que te dicen cosas, se te acercan... Pasará más ahora con la situación de mi hijo. El primer día me incomodó un poco estar en la grada, contra el Joventut estuve a pie de pista y fue distinto.

–¿Fue raro recibir un homenaje de un club que no le renovó?

–Es una de las cosas que pasó por mi cabeza. ¿Qué hacía yo recibiendo un homenaje de un club que no había querido que siguiera? Claro que lo pensé. Pero bueno, ellos tomaron esa decisión y creo que hay que separarlo de compartir un momento agradable con 8000 personas que han estado siguiéndonos estos años. Creo que lo merecía porque lo que hemos logrado en Granada ha ido la hostia, y quizá nosotros mismos lo habremos infravalorado a veces. Así que creo que era bueno para mí, porque lo merecía, para compartirlo con la afición, y que es un buen detalle del club. Al final, quitando la decisión de que no siga, creo que ellos también sienten que he sido alguien importante en todo lo que hay ahora.

–Si hiciera un breve resumen de su etapa, ¿con qué se quedaría?

–El momento que más me cambia personalmente es el ascenso de Albacete. La Liga EBA es una competición muy complicada, y aquello fue como el cambio de estar con nuestro hobby, nuestra pasión, que lo seguía siendo, para irnos al Palacio de los Deportes. Aquello fue como entrar en el baloncesto profesional, un cambio y una alegría muy importante. Para los que llevábamos muchos años en el equipo en Liga EBA, nos planteábamos poder llegar a trabajar en esto de forma profesionales, y es fue el momento en el que lo logramos.

–Poca gente recuerda que en la primera temporada del club, en 1ª Nacional, usted fue rival.

–Así fue, con Churriana (sonríe). Desde fuera lo que veía es que no había nada... Y lo montaron amigos de toda la vida. Allí estaba de ayudante Fernando González, que es amigo de toda la vida... Y bueno, había cierto 'pique' entre los de un equipo y otro. Por ejemplo, Juanra Ruiz, que ahora es entrenador ayudante, jugaba en Churriana... ¡Bueno, jugaba poco! (risas) Lo recuerdo con cariño, aunque para mi fue un año raro porque estaba liado con las selecciones, no podía estar a tope en Churriana.

–¿Cómo ve al actual Covirán?

–Me gusta la plantilla. Creo que se nota un pequeño aumento de presupuesto y que han hecho un buen equipo. Por un lado, era muy difícil de conseguir por la situación que se ha vivido, pero también les ha podido facilitar acceder a jugadores que para Primera FEB eran caros, pero que para la Liga Endesa eran baratos. Se han movido en una línea fina en el mercado que podía salir muy bien o muy mal, y la verdad es que creo que les ha salido bien. Han hecho una plantilla muy buena, quizá mejor o al menos más profunda que las plantillas iniciales que hemos tenido en nuestros años.

–¿Con qué se queda de la temporada pasada?

–(resopla). Pues mire, sobre todo con la capacidad que tuvimos como cuerpo técnico, y por supuesto también los jugadores, de competir hasta el último día. Es algo que nadie nos va a quitar y que es realmente difícil. Y eso vino dado por el trabajo que habíamos hecho durante todos los días del año. Que compitiésemos hasta el final no fue algo de 'venga, quedan tres partidos, vamos a dar la cara', sino que fue algo de que ese equipo, con sus cosas buenas y malas, dio la cara desde el primer día de la pretemporada hasta el último día en que nos fuimos. Y joder, eso es algo que, si repitiera en un cuerpo técnico, ya fuera como ayudante o como primero, intentaría repetir sin duda. Al final, Granada sigue siendo ACB porque en esos días complicados no nos dejamos ir.