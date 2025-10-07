Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Zamo' Fernández luce la camiseta que visibiliza la causa en apoyo a su hijo Dani. Pepe Marín

Entrevista

'Zamo': «No esperaba que fuera el momento de salir del Covirán Granada»

La mano derecha de Pablo Pin durante doce años en el banquillo rojinegro analiza las razones de su marcha del club

Jose Manuel Puertas

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 20:41

Comenta

Poca gente conocerá en la ciudad de la Alhambra a Manuel Alberto Fernández Luque (Granada, 5 de mayo de 1985) hasta ser alertado del sobrenombre, ' ... Zamo', con el que se le empezó a llamar años atrás por su parecido físico con que fuera delantero chileno de Real Madrid y Sevilla, Iván Zamorano. El fiel escudero de Pablo Pin durante doce cursos en el Covirán ha sido el principal damnificado de la decisión que tomó este verano el único entrenador jefe que había conocido el club rojinegro hasta la llegada de Ramón Díaz. 'Zamo' habla por primera desde su salida del Covirán y de la situación de su hijo Dani, afectado por una enfermedad ultrarrara, el Síndrome de Mitchell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

