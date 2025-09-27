Zach Hicks releva a Gates en el UCAM Murcia en Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:25 Comenta Compartir

Zach Hicks, ala/pívot de 22 años, acaba de fichar por el UCAM Murcia tras la lesión sufrida por Kaiser Gates. El joven jugador estadounidense firmó contrato hasta junio con opción a una campaña más, y debutará ya en el partido amistoso de este domingo contra el Covirán en el Palacio. El Murcia reaccionó muy rápido a la lesión del estadounidense Kaiser Gates, que estará al menos seis meses de baja, con la incorporación de otro jugador de la misma nacionalidad y que se desenvuelve en idéntica posición, el joven Zach Hicks.

El nuevo integrante de la plantilla dirigida por Sito Alonso es un ala/pívot de 22 años y 2,03 metros de estatura, que llega para reforzar la posición de 'cuatro'. El alta se produce debido a la «rotura del ligamento cruzado anterior y el esguince leve de ligamento lateral interno de la rodilla derecha» que padece Gates, según el parte médico del club murciano, y que le hará pasar por el quirófano.

Su sustituto promedió 11,8 puntos y 5 rebotes por partido con el equipo de la Universidad de Penn State, de la Liga NCAA estadounidense, y es un interior que destaca por su capacidad atlética y buen lanzamiento exterior, como lo acredita el 41 % de efectividad que atesora en triples.

El pívot de Camden, localidad de Nueva Jersey, vivirá en Murcia su primera experiencia europea y espera seguir progresando en su corta carrera profesional, además de aportar energía y músculo a la formación universitaria.

Temas

Murcia