Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fundación CB Granada

William Howard, nuevo jugador del Coviran Granada

El alero francés se incorpora hasta final de temporada a la plantilla rojinegra

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

William Howard se ha convertido en nuevo jugador del Coviran Granada hasta final de temporada. El alero, de 203 centímetros y 32 años, tiene experiencia ... en la Liga Endesa en las filas del Joventut Badalona y en el Bàsquet Girona, conjunto que abandonó para concluir la campaña 2024/25 en las filas del Nanterre 92 de la Liga 1 de Francia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  4. 4 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  5. 5

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  6. 6

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal William Howard, nuevo jugador del Coviran Granada

William Howard, nuevo jugador del Coviran Granada