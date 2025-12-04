William Howard, nuevo jugador del Coviran Granada

William Howard se ha convertido en nuevo jugador del Coviran Granada hasta final de temporada. El alero, de 203 centímetros y 32 años, tiene experiencia ... en la Liga Endesa en las filas del Joventut Badalona y en el Bàsquet Girona, conjunto que abandonó para concluir la campaña 2024/25 en las filas del Nanterre 92 de la Liga 1 de Francia.

En el cuadro catalán promedió 8'8 puntos en los 5 partidos que disputó, siendo su mejor actuación en el choque contra el Dreamland Gran Canaria, al que le endosó 16 puntos con 3 triples y sumó 19 de valoración. Por su parte, en el conjunto francés disputó 12 partidos para aportar 9'4 puntos y 5'3 rebotes de media.

William Howard, que aterriza hoy mismo en Granada y pasará el reconocimiento esta misma tarde, podrá realizar su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros mañana mismo en el Palacio de Deportes.