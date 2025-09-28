Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un momento de la presentación del Covirán ante sus aficionados, aquí Luka Bozic mira al aro en una entrada por la zona. José Miguel Baldomero
Presentación en el Palacio

Más voluntad que acierto en el Covirán

Los granadinos acusan el esfuerzo realizado ante el Gran Canaria y lo pagan en sus bajos porcentajes de tiro

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:23

El Covirán acusó cansancio y puso más voluntad que acierto en el cierre de la pretemporada. Los granadinos, que jugaron el jueves con el Gran ... Canaria, se mostraron erráticos en el tiro frente al UCAM Murcia (66-77), con un bajón importante en porcentajes respecto a ese día, así como un desgaste realizado en defensa que se refleja en el rebote, el talón de Aquiles. Aunque esta vez 7/23 en tiros de dos, un 30,4% a falta del último cuarto, reflejó lo sucedido. La buena noticia fue una mayor presencia de Luka Bozic.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  3. 3 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  5. 5 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  6. 6

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  7. 7 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado
  8. 8

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  9. 9 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  10. 10

    Un brindis en Armilla por la alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más voluntad que acierto en el Covirán

Más voluntad que acierto en el Covirán