LEB Oro Un viaje al punto neurálgico del verano Pablo Pin abre nuevos horizontes con la visita a Las Vegas / A. Aguilar En un importante paso hacia una mayor profesionalización del club granadino, Pin estará una semana en Estados Unidos JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Jueves, 4 julio 2019, 03:07

El viaje que hoy emprende Pablo Pin hacia Las Vegas no es uno cualquiera. Es probablemente uno de los más relevantes movimientos que ha realizado el granadino en su carrera profesional. El motivo, presenciar 'in situ' la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas. Y esto, que podría parecer asunto baladí, no lo es en absoluto. Es entrar en contacto con el primer nivel del baloncesto mundial.

En el universo de la canasta se considera, poco menos, que si no pasas por la capital del juego durante el estío, no existes. No en vano, es allí donde, amen de ver multitud de partidos, se establece la mayor red de contactos que se puede hacer en el baloncesto. Las Vegas será, desde el 5 al 15 de julio, el centro neurálgico del baloncesto mundial, en un evento cuya relevancia va mucho más allá de los resultados deportivos.

Doble oportunidad

Allí, donde se foguearán algunas de las futuras estrellas de la mejor liga del mundo, al tiempo que otros jugadores más anónimos pero que ansían ganarse un contrato aunque sea temporal en la NBA, el gran interés de Pin estará, casi al mismo nivel que en la cancha, en las gradas. En el Cox Pavilion y el Thomas & Mack Center, los dos pabellones principales del campus de la poderosa Universidad de Nevada-Las Vegas, estará los próximos días la 'crème de la crème'. Muchos de los principales entrenadores, y sobre todo directores deportivos y agentes del universo de la pelota naranja desfilarán por Las Vegas.

Así pues, Pin está ante una doble oportunidad, que repercutirá positivamente tanto en su futuro como en el de la Fundación CB Granada. En primer lugar verá mucho baloncesto. En Las Vegas estarán representados los treinta equipos de la NBA, y este año completarán la competición, por primera vez en la historia, dos combinados nacionales:China y Croacia. Además, paralelamente y fuera del campus de Nevada-Las Vegas, se organizan otras competiciones y entrenamientos privados, por lo que el número de jugadores a seguir es casi inabarcable.

Por otro lado, ampliará su agenda de contactos, algo crucial en un mundo tan competitivo como el del baloncesto profesional. Todo ello, en plena tierra de las oportunidades. Kyle Hines, hoy estrella en Europa y con cuatro títulos de Euroliga en su zurrón, cuenta que su primera oportunidad le llegó en Las Vegas. Allí le convenció el entrenador italiano Andrea Trinchieri de dar el salto a Europa, donde hoy es leyenda. Lo divertido es que el momento que le cambió la vida se produjo en un McDonald´s y con un menú de 7 euros en la mesa. En Las Vegas la mejor oportunidad está a la vuelta de la esquina. Y esa es la que buscará Pablo Pin para él y el Covirán.