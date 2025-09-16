Valtonen se suma al grupo con prudencia

Víctor M. Romero Martes, 16 de septiembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Elias Valtonen hizo las maletas también con mucha rapidez tras su notable participación en el Eurobasket, al igual que su nuevo compañero en el Covirán Beqa Burjanadze, aunque el alero finlandés disputó dos partidos más que el georgiano.

Valtonen empezó con la fase de grupos, en la que su selección, Finlandia, actuó de anfitriona y ya dio una excelente respuesta, para clasificarse en buena situación hacia las eliminatorias. En total fueron cinco partidos en un grupo de seis equipos, en el que quedaron fuera los dos últimos.

Ya en octavos le tocó a Finlandia medirse a la potente Serbia, donde dio la campanada y se impuso por 92-86, dejando k.o. a una de las grandes favoritas. ç

Después, le tocó el turno en cuartos de final contra la también mágica Georgia, que liquidó a Francia tras imponerse a la España de Sergio Scariolo en la ronda inicial. Valtonen superó a su compañero con los nazaríes Burjanadze e hizo historia para colarse en la lucha por las medallas.

En las semifinales no pudo avanzar hasta el último peldaño hacia el oro, al caer ante la campeona del mundo y a la larga reciente también de Europa, y tampoco subió al podio ante Grecia en la pugna por el bronce, pero cerró un gran partido con 18 puntos y gozó de un triple que hubiera forzado quizá la prórroga, con falta y tres tiros libres, de los que anotó solo los dos primeros.

En total, Valtonen ha contabilizado ocho partidos, dos más que Burjanadze, por lo que la acumulación de minutos evita que tenga que prepararse desde el punto de vista físico. Todo lo contrario, puede que incluso necesite descanso y por eso Ramón Díaz valorará su inclusión en el grupo de trabajo del Covirán. Este miércoles ya asiste a la sesión del Palacio, aunque con la prudencia recomendada.

