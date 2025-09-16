Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elias Valtonen, a la derecha, contabilizó ocho partidos en total en el Eurobasket. Efe
Última incorporación

Valtonen se suma al grupo con prudencia

El alero finlandés llega al Covirán cargado de minutos y tras ocho partidos en el Eurobasket, por lo que no necesitará realizar una gran preparación física

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:40

Elias Valtonen hizo las maletas también con mucha rapidez tras su notable participación en el Eurobasket, al igual que su nuevo compañero en el Covirán Beqa Burjanadze, aunque el alero finlandés disputó dos partidos más que el georgiano.

Valtonen empezó con la fase de grupos, en la que su selección, Finlandia, actuó de anfitriona y ya dio una excelente respuesta, para clasificarse en buena situación hacia las eliminatorias. En total fueron cinco partidos en un grupo de seis equipos, en el que quedaron fuera los dos últimos.

Ya en octavos le tocó a Finlandia medirse a la potente Serbia, donde dio la campanada y se impuso por 92-86, dejando k.o. a una de las grandes favoritas. ç

Después, le tocó el turno en cuartos de final contra la también mágica Georgia, que liquidó a Francia tras imponerse a la España de Sergio Scariolo en la ronda inicial. Valtonen superó a su compañero con los nazaríes Burjanadze e hizo historia para colarse en la lucha por las medallas.

En las semifinales no pudo avanzar hasta el último peldaño hacia el oro, al caer ante la campeona del mundo y a la larga reciente también de Europa, y tampoco subió al podio ante Grecia en la pugna por el bronce, pero cerró un gran partido con 18 puntos y gozó de un triple que hubiera forzado quizá la prórroga, con falta y tres tiros libres, de los que anotó solo los dos primeros.

En total, Valtonen ha contabilizado ocho partidos, dos más que Burjanadze, por lo que la acumulación de minutos evita que tenga que prepararse desde el punto de vista físico. Todo lo contrario, puede que incluso necesite descanso y por eso Ramón Díaz valorará su inclusión en el grupo de trabajo del Covirán. Este miércoles ya asiste a la sesión del Palacio, aunque con la prudencia recomendada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  3. 3 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  4. 4 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  5. 5

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  8. 8 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  9. 9 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  10. 10 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Valtonen se suma al grupo con prudencia

Valtonen se suma al grupo con prudencia