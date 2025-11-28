Valtonen sufre una dura derrota con Finlandia y Bozic se queda sin minutos con Croacia

os cinco jugadores internacionales del Covirán Granada continúan con el periplo con sus respectivas selecciones. Elias Valtonen arrancó con mal pie esta ventana FIBA. El ... jugador del Covirán Granada participó en la dura derrota por 89-82 de la selección finlandesa frente a la húngara.

Valtonen anotó 11 puntos, dio una asistencia y metió un rebote durante los casi 29 minutos que estuvo en la cancha. Obtuvo una valoración de -16, una de las peores del encuentro. El siguIente encuentro de Finlandia será el próximo día uno de diciembre, cuando se medirá en casa a Francia en esta fase de clasificación para el próximo Mundial de Catar. Será el lunes 1 de diciembre a las 17.30 horas.

Por su parte, Luka Bozic se quedó sin jugar en la plácida victoria de la selección croata frente a Chipre por 100 a 60. El combinado balcánico se cruza con Israel el lunes a las 20 horas.

Este domingo será turno para el cruce de dos compañeros. La selección española, en la que se encuentra Lluís Costa, pugnará por el triunfo con la selección georgiana, en la que forma parte Beqa Burjanadze. Será a las 19.45 horas.

Ese mismo domingo, a la 18 horas, la Montenegro de Jovan Kljajic se las verá con Rumanía a partir de las 18 horas.

U22

Por otra parte, el Stellantis & You Granada cayó en su enfrentamiento de la octava jornada frente al UCAM Murcia. Los pupilos de Samu Gómez hincaron la rodilla con un marcador de 70-56.

El filial granadino empezó ganando el primer cuarto por 10-19, pero la reacción de los murcianos llegó justo después, más igualados tanto el segundo como el tercero, pero concluyente el último, en el que los universitarios se distanciaron sin remedio.