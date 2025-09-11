Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen, a la derecha, ayuda a Markkanen en la defensa de Shengelia, en el suelo. EFE
Eurobasket

Valtonen quiere hacer historia frente a la campeona del mundo

El alero del Covirán vive el mejor momento de Finlandia como titular en busca de la final frente a la potente Alemania

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:54

Elias Valtonen, el alero finlandés del Covirán, podrá hacer historia con su selección, aunque ya la ha hecho con la mejor clasificación hasta la fecha ... para el equipo de su país, frente a la campeona del mundo: Alemania, a la que se medirá, a partir de las 16 horas, en la primera de las semifinales del Eurobasket, que celebra toda su fase de eliminatorias en la cancha letona de Riga.

