Valtonen quiere hacer historia frente a la campeona del mundo

Elias Valtonen, el alero finlandés del Covirán, podrá hacer historia con su selección, aunque ya la ha hecho con la mejor clasificación hasta la fecha ... para el equipo de su país, frente a la campeona del mundo: Alemania, a la que se medirá, a partir de las 16 horas, en la primera de las semifinales del Eurobasket, que celebra toda su fase de eliminatorias en la cancha letona de Riga.

Valtonen lleva un excelso torneo desde la fase de grupos, como integrante del cinco inicial nórdico. Frente a la Serbia del poderoso Nikola Jokic fue decisivo con ocho puntos en los últimos minutos, para tumbar a una de las favoritas como Serbia en los octavos de final.

Posteriormente, en los cuartos, se midió a Georgia, donde echó un pulso a su nuevo compañero en el Covirán, el ala-pívot Beqa Burjanadze. También contribuyó Valtonen con dos triples claves, para volver a distanciar a Finlandia en el marcador, cuando Georgia se acercó a solo seis puntos.

La amenaza en el triple decantó la balanza de un encuentro en el que Finlandia abrió brecha en en el inicio. Ni Shengelia ni Mamukelashvili, con 18 y 22 puntos, pudieron detener la amenaza exterior de su rival. Markkanen (17) y Jantunen (19) lideraron. El juego se fue calentando, hasta el 93-79, tras las expulsiones de Bitadze y Shengelia.

Por otra parte, Alemania mostró su mejor versión en el último cuarto para eliminar a la combativa Eslovenia de Luka Doncic:99-91. Impuso su ley a tiempo para ganarse un merecido billete a las semifinales, tras demostrar ser el equipo más ofensivo del torneo. El conjunto germano mostró su talento y físico en el último cuarto frente a un combinado esloveno que no tomó las mejores decisiones al final, pese a los 39 puntos de Luka Doncic.

En la otra semifinal, la Grecia de Giannis Antetokounmpo se medirá a la emergente Turquía.