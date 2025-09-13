Valtonen pelea por el bronce contra la Grecia de Antetokounmpo

Víctor M. Romero Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

El entrenador del Covirán, Ramón Díaz, dispone de la totalidad de su plantilla, a excepción del alero finlandés Elias Valtonen, que todavía está inmerso en el Eurobasket y este domingo (16 horas) peleará por la medalla de bronce tras caer ante Alemania, será contra la Grecia de Antetokounmpo, perdedora con la emergente Turquía en la otra semifinal.

Asimismo, se sumó al grupo el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, recién llegado a Granada del torneo continental, donde realizó un gran papel, tanto a nivel individual como colectivo.

Lassi Tuovi, el seleccionador finlandés, comentó que «tuvimos muchos altibajos tras un gran comienzo. Luego vimos por qué Alemania es el mejor equipo del mundo últimamente, y no pudimos con ese esfuerzo defensivo que les dio la oportunidad de jugar a pista abierta. Al mismo tiempo, estoy muy orgulloso del grupo por recuperar algunas posesiones en el partido. Sin duda, no fuimos perfectos. Por otro lado, podemos estar orgullosos y nos centramos en la lucha por el bronce».

El técnico, que cuenta con Valtonen como pieza básica de su quinteto, explicó que «los altibajos son parte de nuestro ADN. A veces se baja el nivel. Sería muy aburrido jugar un partido plano. Hay errores pero, cuando se hace un tiro rápido y se te pide mover el balón con rapidez, se producen pérdidas de balón. No hay que tenerle miedo. Debemos entender que jugamos contra equipos muy buenos, es muy complicado, y si ven la oportunidad, la aprovechan».