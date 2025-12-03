Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elias Valtonen entra a canasta en el partido contra el Baskonia en el Palacio. José Miguel Baldomero
Lesiones en el Covirán

Valtonen y Kljajic, bajas contra el Zaragoza

El finlandés trae problemas de hombro y el montegrino, de isquiotibiales tras jugar con sus selecciones en la ventana FIBA

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:31

Comenta

El Covirán afrontará este sábado, a partir de las 18 horas, en el Palacio de los Deportes de Granada, su primera gran cita por la ... permanencia en la Liga Endesa. Será contra el Casademont Zaragoza, un adversario que se le da bien, pero que llega al pabellón del Zaidín con urgencias y una situación muy distinta a la de los enfrentamientos de las anteriores campañas, casi siempre favorables para los granadinos, aunque entonces los maños no estaban tan presionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  8. 8 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  9. 9 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  10. 10

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Valtonen y Kljajic, bajas contra el Zaragoza

Valtonen y Kljajic, bajas contra el Zaragoza