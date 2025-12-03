Valtonen y Kljajic, bajas contra el Zaragoza

El Covirán afrontará este sábado, a partir de las 18 horas, en el Palacio de los Deportes de Granada, su primera gran cita por la ... permanencia en la Liga Endesa. Será contra el Casademont Zaragoza, un adversario que se le da bien, pero que llega al pabellón del Zaidín con urgencias y una situación muy distinta a la de los enfrentamientos de las anteriores campañas, casi siempre favorables para los granadinos, aunque entonces los maños no estaban tan presionados.

La salvación estará en juego porque el Covirán es el último clasificado, se encuentra en una zona de descenso que comparte con el Recoletas San Pablo Burgos, con una sola victoria, mientras que el Casademont Zaragoza cuenta con dos. Esto hace que se trate de una final anticipada. Si los nazaríes se imponen, igualarán en la tabla a los aragoneses. De lo contrario, éstos se distanciarán a tres triunfos, ya con dos de margen, con el peligro de que la formación rojinegra se descuelgue en la clasificación.

Mala suerte

Hasta la fecha las lesiones habían respetado al Covirán, pero ha tenido la mala suerte que, de cara a esta cita tan importante, se haya quedado sin dos de sus aleros principales: Elias Valtonen y Jovan Kljajic. Además, dos hombres que suelen ser titulares, al menos el finlandés. Ambos disponen de muchos minutos en el parqué y, además de ser muy utilizados por el entrenador Ramón Díaz, se encontraban en un buen momento de forma y daban el nivel apetecido, con un rendimiento en progresión.

Es la primera vez que una 'ventana FIBA', como ha sido esta reciente de clasificación para el Mundial de 2027 en Catar, pasa factura al equipo granadino a modo de lesiones y sacude a sus intereses de club.

Jovan Kljajic se lesionó con Montenegro y, ya el pasado martes, cuando regresó a Granada del periplo con su equipo nacional, no pudo participar de la sesión de entrenamiento. Las molestias físicas del escolta se concentran en la zona trasera de un muslo, en concreto el problema es de isquiotibiales, sin que se sepa con exactitud el alcance de la lesión muscular que padece y el tiempo que necesitará de reposo.

Tanto al montenegrino como a Elias Valtonen se les realizan pruebas durante estos días para determinar mejor las dolencias.

El finlandés se incorporó más tarde, la mañana de este miércoles, dado que jugó el lunes contra Francia. El alero se presentó con problemas de hombro, por lo que saldrá también del 'roster' y crea un gran contratiempo a Ramón Díaz.

Por primera vez el Covirán sólo tendrá disponibles, por ello, a once jugadores, sin tener que realizar ningún descarte. Todo lo contrario, deberá incorporar a algún joven jugador del filial, seguramente un exterior, a Luca Medal o Álvaro Fernández, al concentrarse las bajas en el perímetro, y así completar la convocatoria para el encuentro contra el Casademont Zaragoza.