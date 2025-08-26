Valtonen inicia el Eurobasket con Finlandia arropado por su afición

Elias Valtonen, el alero finlandés del Covirán, inicia este miércoles el Eurobasket, con un enfrentamiento frente a la vecina Suecia y mucha ilusión por parte ... del jugador rojinegro, dado que su selección es una de las anfitrionas del torneo continental. El partido está programado para las 19.30 horas.

De la evolución de Finlandia en el campeonato europeo dependerá la incorporación de Valtonen a la concentración de pretemporada del equipo granadino, que marcha a buen ritmo bajo el mando técnico de Ramón Díaz.

A la ausencia de Valtonen se suman la del georgiano Beqa Burjanadze, también implicado en el Eurobasket, la del estadounidense Matt Thomas, que anunció su llegada a Granada para este mismo miércoles, vía Málaga, donde aterrizará en el aeropuerto costasoleño, así como el montenegrino Jovan Kljajic, que aunque se encuentra ya en la ciudad de la Alhambra, al agregarse desde el pasado lunes, es baja en los entrenamientos de grupo, debido a la lesión muscular que arrastra de la preparación de la selección balcánica, precisamente, para el Eurobasket, lo que le obligó a abandonar la concentración y viajar hasta España para incorporarse a las filas del Covirán.

Kljajic tuvo un reconcimiento médico especial, dado que tuvo que someterse rápidamente a la exploración de los servicios médicos del club nazarí de forma más profunda, para evaluar su lesión y valorar el tiempo que conlleva la recuperación física del escolta internacional con Montenegro. Un comunicado del propio Fundación CB Granada expresó que «las pruebas médicas a las que se ha sometido Jovan Kljajic, tras su llegada durante el día de ayer (lunes) a Granada, han determinado que el jugador del Coviran sufre una distensión muscular de grado 1 en la rodilla izquierda». Y aclaró que «el exterior ha iniciado ya su recuperación junto al cuerpo médico del conjunto rojinegro y su incorporaciónal grupo queda pendiente de la evolución de su lesión».