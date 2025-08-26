Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elias Valtonen (derecha) coloca una chapa en toda regla en el partido contra el Girona en el Palacio de los Deportes. José Miguel Baldomero
Internacionales

Valtonen inicia el Eurobasket con Finlandia arropado por su afición

Beqa Burjanadze también está en el torneo continental y tardará en sumarse a la pretemporada del Covirán

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 26 de agosto 2025, 23:12

Elias Valtonen, el alero finlandés del Covirán, inicia este miércoles el Eurobasket, con un enfrentamiento frente a la vecina Suecia y mucha ilusión por parte ... del jugador rojinegro, dado que su selección es una de las anfitrionas del torneo continental. El partido está programado para las 19.30 horas.

