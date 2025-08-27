Valtonen se estrena con triunfo ante Suecia y Beqa Burjanadze debuta hoy contra España

Víctor M. Romero Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:36 Comenta Compartir

Elias Valtonen se estrenó en el Eurobasket con Finlandia, una de las anfitrionas del torneo continental, en una primera jornada que le midió a la vecina Suecia, donde también militan conocidos de la ACB como es Melwin Pantzar, del Surne Bilbao, y Ludvig Hakanson, del Joventut, que tuvo un papel destacado como réplica anotadora a Lauri Markkanen, la estrella finlandesa.

Valtonen capturó un rebote clave, siendo titular, en el triunfo (93-90) de su equipo, con 3 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 21 minutos. Al descanso (49-48 para Finlandia), contabilizó 2 puntos, 1 rebote y 2 asistencias en 12 minutos.

Este jueves, al mediodía, lo hará el ala-pívot georgiano del Covirán, Beqa Burjanadze, que se enfrentará nada menos que a la selección española de Sergio Scariolo en el debut.

El Eurobasket cuenta con 35 representantes de la ACB repartidos entre los 24 participantes, con cuatro grupos de seis equipos.

Temas

Finlandia

Suecia