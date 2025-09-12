Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elias Valtonen entra a canasta en la semifinal contra Alemania. Efe
Eurobasket

Valtonen cumple en defensa pero el sueño del oro se esfuma

El alero del Covirán y su selección Finlandia ven escapar la final en un segundo cuarto plétorico de Alemania en ataque

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:24

El sueño de Elías Valtonen, el alero finlandés del Covirán, de alcanzar la final del Eurobasket se esfumó en el segundo cuarto de la semifinal contra Alemania, momento en el que la maquinaria de la campeona del mundo hizo evaporar la sorpresa con un severo parcial de 19/6 que rompió el partido: 49/30.

Al final, marcador de 98/86 favorable al grupo que comanda desde el banquillo el español Alex Mumbrú.

Lassi Tuovi apostó por Valtonen desde el principio. Jantunen recibió en la pintura, se giró y anotó de 'ganchito', en un gran inicio de Finlandia, que se adelantó 11-16, en el minuto 5. Penetró Markkanen, dobló a la esquina a Grandison y anotó de tres, hasta ahí, sólo falalron un triple los finlandeses.

El nazarí Elias Valtonen contabilizó dos asistencias en los once minutos jugados de la primera parte, con una falta y dos intentos de triple errados, para menos uno de valoración y menos nueve con él en pista para su equipo.

Nada más empezar el tercer cuarto, Elias aprovechó una puerta atrás para anotar a aro pasado, pero recibió un tapón de Bonga y falló su tercer intento de triple. Pero, en su regreso, Finlandia reaccionó con dos buenas defensas suyas para acortar distancias al 77/66. Incluso se puso a seis puntos de diferencia con un dos más uno de Valtonen, aunque no lo culminó con el tiro libre. Y eso que Markannen estaba sentado. Luego, todo volvió a su sitio para que Alemania alcanzara la final sin apuros.

Elias Valtonen cerró su actuación, bastante interesante, de 23:17 minutos en pista, con seis puntos, merced a 3/4 en tiros de dos, más 0/3 en triples y 0/1 en libres, más dos rebotes defensivos y 2 asistencias, defendió muy bien aunque cometiera cuatro faltas y acabó con cinco de valoración, rebajando a menos uno su reflejo en la cancha para su selección. En línea generales, decoroso papel del finlandés del Covirán, obligado a pensar en el bronce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  4. 4

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  5. 5 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  6. 6 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  7. 7

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  10. 10

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Valtonen cumple en defensa pero el sueño del oro se esfuma

Valtonen cumple en defensa pero el sueño del oro se esfuma