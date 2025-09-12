Valtonen cumple en defensa pero el sueño del oro se esfuma

Víctor M. Romero Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El sueño de Elías Valtonen, el alero finlandés del Covirán, de alcanzar la final del Eurobasket se esfumó en el segundo cuarto de la semifinal contra Alemania, momento en el que la maquinaria de la campeona del mundo hizo evaporar la sorpresa con un severo parcial de 19/6 que rompió el partido: 49/30.

Al final, marcador de 98/86 favorable al grupo que comanda desde el banquillo el español Alex Mumbrú.

Lassi Tuovi apostó por Valtonen desde el principio. Jantunen recibió en la pintura, se giró y anotó de 'ganchito', en un gran inicio de Finlandia, que se adelantó 11-16, en el minuto 5. Penetró Markkanen, dobló a la esquina a Grandison y anotó de tres, hasta ahí, sólo falalron un triple los finlandeses.

El nazarí Elias Valtonen contabilizó dos asistencias en los once minutos jugados de la primera parte, con una falta y dos intentos de triple errados, para menos uno de valoración y menos nueve con él en pista para su equipo.

Nada más empezar el tercer cuarto, Elias aprovechó una puerta atrás para anotar a aro pasado, pero recibió un tapón de Bonga y falló su tercer intento de triple. Pero, en su regreso, Finlandia reaccionó con dos buenas defensas suyas para acortar distancias al 77/66. Incluso se puso a seis puntos de diferencia con un dos más uno de Valtonen, aunque no lo culminó con el tiro libre. Y eso que Markannen estaba sentado. Luego, todo volvió a su sitio para que Alemania alcanzara la final sin apuros.

Elias Valtonen cerró su actuación, bastante interesante, de 23:17 minutos en pista, con seis puntos, merced a 3/4 en tiros de dos, más 0/3 en triples y 0/1 en libres, más dos rebotes defensivos y 2 asistencias, defendió muy bien aunque cometiera cuatro faltas y acabó con cinco de valoración, rebajando a menos uno su reflejo en la cancha para su selección. En línea generales, decoroso papel del finlandés del Covirán, obligado a pensar en el bronce.

