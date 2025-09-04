Valtonen y Burjanadze disponen de pocos minutos en el cierre de la primera fase del Eurobasket
El finlandés pasa a octavos pese a la derrota con Alemania, pero el georgiano se complica el billete con Bosnia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:07
Los representantes del Covirán en el Eurobasket cerraron la primera fase de la competición continental con una presencia testimonial. El finlandés Elias Valtonen logró con su selección el pase a los octavos de final, aunque perdiera con claridad en la última jornada ante la campeona del mundo Alemania (61-91).
Valtonen dispuso de 17:08 minutos en pista, algo menos en esta ocasión, y se quedó sin anotar por primera vez, aunque sumó dos rebotes y una asistencia.
Finlandia acabó tercera de su grupo, por lo que se medirá este sábado a la segunda del otro emparejado, Serbia, que perdió con Turquía en la última jornada de la fase de grupos, a partir de las 20.45 horas.
En el caso del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, su selección cayó ante Bosnia (84-76), para complicarse el billete a las eliminatorias y, de forma indirecta, a España. Burjanadze tuvo una menor presencia también, con 4:42, para contabilizar un rebote durante tan escaso tiempo en la cancha.
