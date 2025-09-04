Valtonen y Burjanadze disponen de pocos minutos en el cierre de la primera fase del Eurobasket

Elias Valtonen se clasificó con Finlandia para los octavos de final del Eurobasket.

Los representantes del Covirán en el Eurobasket cerraron la primera fase de la competición continental con una presencia testimonial. El finlandés Elias Valtonen logró con su selección el pase a los octavos de final, aunque perdiera con claridad en la última jornada ante la campeona del mundo Alemania (61-91).

Valtonen dispuso de 17:08 minutos en pista, algo menos en esta ocasión, y se quedó sin anotar por primera vez, aunque sumó dos rebotes y una asistencia.

Finlandia acabó tercera de su grupo, por lo que se medirá este sábado a la segunda del otro emparejado, Serbia, que perdió con Turquía en la última jornada de la fase de grupos, a partir de las 20.45 horas.

En el caso del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, su selección cayó ante Bosnia (84-76), para complicarse el billete a las eliminatorias y, de forma indirecta, a España. Burjanadze tuvo una menor presencia también, con 4:42, para contabilizar un rebote durante tan escaso tiempo en la cancha.