El Valencia, un rodillo

El Valencia, próximo rival del Covirán, llegará al Palacio de los Deportes tras un viaje a Lituania, dado que se mide al líder de la ... Euroliga, el Zalgiris, este viernes. No obstante, la plantilla taronja está al completo, a falta de incorporar al pívot Yakunba Sima, que sufre una lesión muscular en la pierna izquierda. El internacional tuvo una recaída de esta lesión, lo que le mantiene alejado de las canchas y retrasa su debut oficial en el conjunto de Pedro Martínez, aunque está a punto de volver a pesar de ser una lesión de larga duración.

El Valencia Basket está intratable, será un ogro para los granadinos, líder invicto en la Liga Endesa y el mejor ataque de la Euroliga. Llega a la novena jornada como el equipo que más puntos anota (92,4), el que más valoración posee (103) y el que más triples anota (12,1). Pero si nos vamos a la eficiencia ofensiva, los hombres de Pedro Martínez son segundos (con un OER de 1,20) por detrás de su rival del viernes.

El Zalgiris Kaunas tiene la mejor eficacia ofensiva de la competición (1,21). Es el que mejor lanza de tres puntos (42,9%) siendo el cuarto que más triples encesta (10,5) y el mejor en el porcentaje de eficacia en los tiros de campo (59%), con el segundo mejor True Shooting (62,5%). Y aunque juega a uno de los ritmos más bajos del torneo, aprovecha su fortaleza defensiva para ser el segundo equipo que más puntos anota tras pérdida del rival (17,9).

A las 19.00 horas será la cita en el Zalgirio Arena. Con un balance de 6-2 y un +89 en el 'basket-average' general, el conjunto lituano comanda actualmente la clasificación del máximo torneo continental. Pero son otros muchos aspectos en los que está siendo el mejor, como un ataque elaborado y eficaz con la mejor defensa del torneo, para ser el equipo más equilibrado en la suma de los dos lados de la cancha. Y se han sobrepuesto a la lesión de uno de sus jugadores importantes, Nigel Williams-Goss, exmadridista que gracias a su actuación de los últimos minutos frente al Real Betis salvó al Covirán del descenso en su primera campaña en la Liga Endesa. También dio un paso adelante Sylvain Francisco, siendo designado MVP del mes de octubre.

El Valencia Basket cerró su recta de cuatro partidos seguidos en ocho días en el Roig Arena con un pleno liguero, tras imponerse al Recoletas Salud San Pablo Burgos, por 100-82, en un partido en el que fue por delante en todo momento y donde supo manejar la reacción visitante en la segunda mitad, para no ver peligrar la quinta victoria en Liga Endesa. El cuadro taronja cogió rápido el mando del partido con su acierto ofensivo y contuvo el ritmo del conjunto visitante para construir una ventaja que supo mantener.

Pedro Martíenz, el entrenador del Valencia, comentó que «personalmente no me he quedado con las mejores sensaciones posibles, digamos, porque en la segunda parte, y en la primera también, pero sobre todo, muy claramente en la segunda parte, perdimos demasiadas pelotas, nos pusieron canastas fáciles, y, de hecho, en la segunda parte nos ganaron el parcial por dos puntos. Entonces, no quiero poner justificaciones por lo que pasó. Tenemos una plantilla larga para poder minimizar el jugar muchos partidos, y no nos debemos de quejar. Somos unos privilegiados de poder jugar la ACB y la Eurolliga. Ahora mismo no tenemos lesiones, mas allá de Yankuba, que está ya a punto de caramelo para volver. Tenemos que estar contentos de jugar tantos partidos, de que los partidos que tenemos que jugar sean tan exigentes, que nos exijan tanto, que nos obliguen a tanto nivel físico y mental. Oojalá estemos mucho tiempo en esta dinámica, porque de aquí solamente se puede mejorar y crecer. Ahora, hay que hacerlo, y hay que estar preparado para dar los pasos que la competición y los rivales te exigen.»