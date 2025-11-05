Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerto, detrás del balón. Miguel Ángel Polo (ACB)
Rival del Covirán

El Valencia, un rodillo

Está al completo a falta de recuperar a Sima, es líder invicto en la Liga Endesa y el mejor ataque de la Euroliga, donde se mide este viernes al primero Zalgiris

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El Valencia, próximo rival del Covirán, llegará al Palacio de los Deportes tras un viaje a Lituania, dado que se mide al líder de la ... Euroliga, el Zalgiris, este viernes. No obstante, la plantilla taronja está al completo, a falta de incorporar al pívot Yakunba Sima, que sufre una lesión muscular en la pierna izquierda. El internacional tuvo una recaída de esta lesión, lo que le mantiene alejado de las canchas y retrasa su debut oficial en el conjunto de Pedro Martínez, aunque está a punto de volver a pesar de ser una lesión de larga duración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  4. 4 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  7. 7 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  8. 8

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  9. 9

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  10. 10 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Valencia, un rodillo

El Valencia, un rodillo