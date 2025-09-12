El Unicaja revoluciona su talento ofensivo con jugadores básicos en sus antiguos equipos

Víctor M. Romero Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Unicaja cierra la pretemporada, este sábado en Córdoba, en un pulso con el Covirán para conquistar la Copa de Andalucía. Así los cajistas darán forma del todo a su nuevo proyecto de cara al primer título 'serio' de la temporada, que será la semana siguiente (del 18 al 21) con motivo de la Copa Intercontinental FIBA.

El Unicaja estará por segundo año en ella, donde defenderá el título mundial conseguido en 2024. El equipo malagueño, que acude a esta competición como campeón de la BCL Europa, quedó encuadrado en la fase inicial en el Grupo A junto al Alahli SC de Libia (campeón de África) y al Utsonomiya Brex de Japón (campeón de Asia). Y el grupo B lo forman Flamengo (Brasil), Illawarra Hawks (Australia) y el NBA G League United (EE UU).

Ibon Navarro ha perdido varios puntales ofensivos, por lo que el ataque de los verdes se tiene que reinventar. Para ello ha fichado jugadores con capacidad anotadora, por lo que espera responder al reto de asumir una nueva filosofía de juego. Todos los refuerzos dispusieron de al menos 25 minutos de media en sus anteriores equipos antes de llegar a Málaga, lo que es ya una garantía importante.

El líder a simple vista para el perímetro es el dominicano Chris Duarte, al que acompaña el base Xavier Castañeda, que al final no participó en el Eurobasket con Bosnia al ser 'cortado' por una lesión.

Tampoco hay que desmerecer en absoluto, junto al talento caribeño, al trabajo bien hecho por parte de James Webb III y el siempre cumplidor Emir Sulejmanovic.

La clave es que no se noten las ausencias de Carter y Taylor ni de gente efectiva como Osetkowski, Sima y Ejim. Pantzar –cedido al Surne– tendrá que esperar a 2026 y el polaco Balcerowski regresó del Eurobasket.