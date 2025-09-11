Un Unicaja remozado como rival del Covirán a ver por Canal Sur

Víctor M. Romero Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

El Unicaja será el primer gran rival serio del Covirán en la pretemporada. Ya se midió al UCAM Murcia a puerta cerrada, aunque sin marcador, y también al Cartagena, de Primera FEB, al que superó con holgura, aunque la cita con los malagueños definirá algo más el potencial nazarí. Canal Sur Televisión ofrecerá el partido, este sábado, desde las 12:30 horas, que se disputa en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba. Los socios gozan de dos invitaciones para ver a su nuevo equipo.

El Unicaja es distinto al exitoso de las temporadas anteriores. Llegan Duarte, Castañeda, Sulejmanovic y Webb (Pantzar, fichado hasta 2030 y cedido a Bilbao este curso), pero Ibon Navarro se queda sin Carter, Taylor, Osetkowski, Ejim y Sima.

Durante la pretemporada de los cajistas, que de momento llevan dos triunfos y una derrota, destacaron Chris Duarte, Dylan Addae-Wusu y Dani Carrasco. La primera victoria fue sobre el Melilla (59-77), donde se estrenaron los fichajes que refuerzan la pintura como Emir Sulejmanovic, veterano procedente del Casademont Zaragoza, y el ala-pívot James Webb III, que llega del baloncesto chino, otro americano para la plantilla malagueña que pasó por Valencia y Murcia. Vienen a paliar las bajas de Sima, Osetkowski y Ejim en la zona.

También el Unicaja ha perdido a tres de sus principales anotadores: Carter (721 puntos), Taylor (611) y Osetkowski (598 y pese a su 'affaire'), en el 'top' ofensivo junto a Kendrick Perry (733). Ellos, junto a Sima (294) y Ejim (253), contabilizaron el 42,34% de los puntos del equipo. Esto ha supuesto una importante revolución para el ataque, con el alta de Xavier Castañeda, segundo máximo anotador de la liga francesa. El estadounidense de pasaporte bosnio promedió el pasado curso 17,1 puntos, hasta que una lesión en la mano acabó con su paso por el país galo en febrero.

Pero el club de Los Guindos tendrá como principal referente y estrella a Chris Duarte, donde se invirtió el dinero ingresado por las salidas de esos otros hombres importantes.

Duarte es la mayor ilusión de la 'marea verde'. En el 'play off' por el título de Puerto Rico tuvo una media de 15,9 puntos por partido. Allí brilló con los Vaqueros de Bayamón, aunque problemas de espalda le mermaron en la final.

Como novedad apareció de invitado en la preparación el base Dylan Addae-Wusu, que es cotonú y gustó en el Torneo Costa del Sol, donde el Unicaja ganó al Alba de Berlín –con la grave lesión del canterano Dani Carrasco– y perdió ante el Real Madrid. Vino al pabellón Martín Carpena a ayudar y como 'unos' figuran Alberto Díaz, Perry y Castañeda. Esa posición, además, está cubierta con la futura alta de Pantzar.