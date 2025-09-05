El UCAM supera al equipo nazarí en lo físico desde el descanso

V. M. R. Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

El Covirán se vistió de corto por primera vez durante esta pretemporada, que arrancó el pasado 18 de agosto. El equipo dirigido por Ramón Díaz se midió al UCAM Murcia en un partido de entrenamiento, disputado en el Palacio de los Deportes de la localidad pimentonera a puerta cerrada.

El choque entre ambos conjuntos, que volverán a verse las caras un año más en la Liga Endesa, se jugó sin marcador y fue el primero de los seis que afrontarán los nazaríes antes del inicio oficial de la competición. Ramón Díaz utilizó a todos los jugadores desplazados hasta Murcia, con la excepción de Jovan Kljajic, que continúa con la recuperación de su lesión.

El técnico granadino dijo que fue un partido «muy físico en ambos lados de la cancha», queriendo «los dos equipos imprimir un ritmo muy alto de juego, agresivo a nivel defensivo». Ramón Díaz agregó que ese alto nivel físico fue la nota predominante de una primera mitad «muy igualada». El técnico rojinegro reveló, además, la intención de sus jugadores de buscar «acciones rápidas» para sumar de esa forma puntos.

Tras el descanso, la igualdad ya no resultó tan palpable. «Hemos tenido una segunda parte muy diferente», explicó Díaz, alegando que «ellos fueron capaces de mantener ese ritmo defensivo muy alto y no nos permitió entonces jugar en los espacios que queríamos».

El Covirán sufrió en esa segunda mitad del partido «un bajón físico muy grande», algo que hizo que UCAM Murcia pudiera distanciarse en el marcador, haciendo que los rojinegros no pudiesen jugar con facilidad las situaciones finales del partido.

