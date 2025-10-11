Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agustín Ubal quiere seguir creciendo en Manresa tras su paso por Granada. ACB

Entrevista exclusiva

Ubal: «En Granada me generaba mucha impotencia no ganar»

El escolta uruguayo se mide hoy con el Baxi Manresa a un Covirán en el que su carrera despegó

Jose Manuel Puertas

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:23

Comenta

Un año atrás, Agustín Ubal tomó, fichando por el Covirán, la decisión que cambio su carrera. Ahora se reencuentra, agradecido, como rival rojinegro.

–Jugaron ... el miércoles partido de Eurocup, el jueves entrenaron a las 16.30 y salió casi a las 20.30. Va a ser verdad que Diego Ocampo –técnico del Baxi Manresa– es duro…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  4. 4 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  5. 5

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  6. 6 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  7. 7 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  8. 8

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima
  9. 9

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después
  10. 10 El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ubal: «En Granada me generaba mucha impotencia no ganar»

Ubal: «En Granada me generaba mucha impotencia no ganar»