'Tunde' como elemento de energía en la zona

El Covirán se traza dos objetivos a corto plazo. O así se advierte a través de las manifestaciones de su entrenador Ramón Díaz durante la pretemporada. Por un lado, su idea de un juego rápido y veloz requiere un gran derroche físico por parte de sus jugadores, con un elevado número de rotaciones para mantener el listón, nivel e intensidad en el parqué. De hecho, Díaz indicó que existe una progresión real en lo que pretende con su equipo en ese sentido. La meta a alcanzar nace a través de una gran defensa, lo que genera mucho desgaste y cansancio.

El técnico granadino asegura que los amistosos de la preparación han mostrado una evolución en cuanto al tiempo que el equipo va 'a toda mecha'. Así, duró poco en el ensayo contra el UCAM Murcia sin marcador, donde el Covirán se desfondó en el segundo tiempo según palabras del entrenador.

Empero, en el segundo choque contra el Cartagena, la formación negra aguantó muchos más minutos a tope, aunque desde el descanso decayera y en el último cuarto especialmente.

Por último, en la cita frente al Unicaja de la Copa de Andalucía, el ritmo fue infernal, según Díaz, prácticamente salvo en los cuatro últimos minutos, que fue cuando el rival malagueño desequilibró duelo tan reñido.

La otra faceta a mejorar se centra en el rebote. Donde la lentitud del 'center Zach Hankins, todavía lejos de la forma física necesaria, la acusa el equipo. Aquí Ramón Díaz hizo hincapié en la energía del 'cinco' de Sierra Leona Babatunde Olumuyiwa. «Creo que nuestros 'cincos', en concreto, hicieron un trabajo a lo mejor no muy vistoso de cara a la parte ofensiva, pero pienso que desarrollaron un excelente trabajo a nivel defensivo contra el Cartagena, sobre todo en situaciones de 'pick and roll', donde fuimos agresivos, ahí paramos bastante a sus manejadores. Es más el trabajo defensivo de los 'unos contra unos' de los exteriores lo que habría que mejorar, al menos ese día, que el trabajo de los jugadores interiores en situaciones de bloqueo y continuación».

En este sentido, Díaz consiguió la ayuda de los pívots del filial, una enorme colaboración de los jóvenes del equipo de la futura Liga U22, al entrenar Khalifa Gaye, Álvaro Fernández Mena, Lucas Medal...

«Para mí es increíble tener el equipo U22 con nosotros, tan cerca, de apoyo constante, porque, incluso con las bajas que tuvimos de Elías Valtonen y Beqa Burjanadze, incluso también la inicial de Jovan Kljajic, el tenerlos a ellos nos ha permitido poder entrenar todos los días a buen nivel, y tener jugadores así para hacer cinco contra cinco, subir la competencia, y también así, que cada jugador se vaya ganando la confianza en el día a día con buenos entrenamientos, por eso la idea es que todos ellos entren en la dinámica del primer equipo en momentos determinados, como lo estuvo Álvaro contra el UCAM y Khalifa frente al Cartagena».

Ramón Díaz quiso detenerse con la labor oscura, defensiva y sacrificada de Babatunde Olumuyiwa. El 'center' africano no tiene una gran talla pero subió con el Real Betis y tiene capacidad física, energía y músculo para la máxima categoría. Como botón de muestra algún tapón espectacular. «Con Babatunde tenemos cero dudas, sabemos lo que hemos fichado, o sea, se trata de un jugador que nos da una versatilidad a nivel defensivo espectacular, es capaz de saltar al bloqueo muy agresivo, es también capaz de hacer cambios defensivos y aguantar las situaciones que se crean con jugadores exteriores. Asimismo, pelea cada una de las acciones cerca de la canasta. Está claro que si midiera 2'15 metros y metiera los tiros exteriores, pues a lo mejor no estaría jugando en el Covirán. Esa es la realidad de 'Tunde', tiene clarísimo cuál es su rol y yo estoy contentísimo con lo que está haciendo», se deshizo en elogios Díaz.