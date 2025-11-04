Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jonathan Rousselle le dice a Ramón Díaz que en la Liga Endesa hay que pegar muy duro. José Miguel Baldomero
La 'trituradora' ACB amenaza al Covirán con descolgarlo

Ramón Díaz avisa de que la Liga Endesa devora «jugadores, entrenadores y equipos» y lo sufre ya en sus propias carnes

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:37

Ramón Díaz es debutante en la Liga Endesa, pero la lección la trae aprendida desde antes de sentarse en el banquillo del equipo granadino por ... primera vez. Su equipo es colista con balance de 0/5, ninguna victoria y todo derrotas.

