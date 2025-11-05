Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Matt Thomas bota el balón. José Miguel Baldomero
Paradoja en el Covirán

El triple se acerca al 40% de acierto con Thomas flojo

El estadounidense se queda en un 20 y 25% en sus tiros de dos y tres, curioso que mejore el perímetro en el peor día del 'killer'

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

La calidad de Matt Thomas está fuera de toda duda, pero el estadounidense sufre las fuertes defensas a las que le someten los contrarios.

Al ... ser la principal fuente anotadora del Covirán, el 'killer' se topa con dos problemas. El primero, la insuficiente capacidad de sus compañeros para generarle situaciones cómodas de tiro. El segundo, una vigilancia que raya lo inhumano, con dos o tres adversarios prácticamente encima. Todo esto hace que Thomas, preciso y de gran porcentaje, se muestre irregular, con una mejoría en las últimas jornadas que decayó de forma alarmante en Lugo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  3. 3 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  4. 4 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  5. 5 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  6. 6 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  7. 7 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  10. 10 Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El triple se acerca al 40% de acierto con Thomas flojo

El triple se acerca al 40% de acierto con Thomas flojo