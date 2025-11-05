El triple se acerca al 40% de acierto con Thomas flojo

Víctor M. Romero Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

La calidad de Matt Thomas está fuera de toda duda, pero el estadounidense sufre las fuertes defensas a las que le someten los contrarios.

Al ... ser la principal fuente anotadora del Covirán, el 'killer' se topa con dos problemas. El primero, la insuficiente capacidad de sus compañeros para generarle situaciones cómodas de tiro. El segundo, una vigilancia que raya lo inhumano, con dos o tres adversarios prácticamente encima. Todo esto hace que Thomas, preciso y de gran porcentaje, se muestre irregular, con una mejoría en las últimas jornadas que decayó de forma alarmante en Lugo.

Ante el Breogán fue su peor partido de los cinco con la elástica rojinegra. Siete puntos para cero de valoración y menos trece su repercusión para el equipo con él en pista. Y es serio, por ser un pilar básico. En 17 minutos, 1/5 y 1/4 en tiros de dos y de tres, un 20 y 25%. Y suele estar en el 40%, el doble, lo que Ramón Díaz desea para el global. Y eso que en el Pazo estuvo cerca, con 8/21 y un 38%. La clave de la abultada derrota estuvo en la defensa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Lugo