Travis Munnings sigue con la preparación en Granada

El Covirán vive un caso extraño con el alero Travis Munnings. El jugador de Bahamas asegura que ha sido llamado por su selección para los ... próximos compromisos del equipo de su país, de cara a la fase de clasificación para la Copa del Mundo que tendrá lugar en Qatar en 2027. Ya había contado con anterioridad para las eliminatorias y torneos de su equipo nacional. No obstante, Munnings está jugando muy poco en la Liga Endesa con el Covirán, lo que significa cierto retroceso después de la gran temporada realizada con el Fuenlabrada durante el pasado curso, en la Primera FEB, aunque se tropezara con graves problemas económicos y de cobro, como le pasó a su compañero Edu Durán.

Munnings, sin embargo, continuó con la preparación durante estos días, porque, aseguró, todavía no había recibido los billetes de avión para sumarse a la concentración de Bahamas.

El caso es que no aparece ninguna convocatoria oficial ni lista en la página de la federación de su país. Bahamas tiene una doble jornada contra Canadá. El primer encuentro está programado para el sábado, en casa, que se disputará a las 2:40 de la madrugada en España. El de vuelta, está fijado para el martes, en la pista canadiense, a las 1:10. Si Travis Munnings acude al final a estos compromisos internacionales, no podría volver quizá hasta el jueves siguiente, demasiado tarde para ponerse a punto para el partido contra el Casademont Zaragoza.

Ramón Díaz habló con el jugador para que se intente implicar en defensa, como especialista, se adapte a la Liga Endesa y pueda ayudar más que hasta ahora. Sin embargo, contra el Real Madrid no jugó nada. «Por decisión técnica», así de escueto fue el hablador técnico granadino cuando se le preguntó por el bahameño.