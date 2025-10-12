Travis Munnings, otro que paga el 'peaje' de la Liga Endesa

Jose Manuel Puertas Granada Domingo, 12 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El inicio de temporada está poniendo negro sobre blanco el escalón existente entre la Liga Endesa y la Primera FEB. A imagen y semejanza de Micah Speight, Travis Munnings también está pagando un 'peaje' por el que muchos han pasado y que ahora los dos rojinegros sufren.

En lo referente al alero bahameño, relevo de Elias Valtonen en la rotación de Ramón Díaz, su nivel en la cancha está siendo pobre hasta el momento. El exjugador del Fuenlabrada es lo que, en argot americano, se llama un '3 and D': un especialista defensivo que, en ataque, es sobre todo una amenaza desde el triple. Dos virtudes que, de momento, no ha enseñado en Granada. Como Speight, necesita dar mucho más de sí.

