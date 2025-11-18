Menos tiros libres y también peor lanzados en el Covirán

El Covirán se quejó de forma amarga del tratamiento arbitral en relación con las faltas, en los últimos momentos del partido disputado por el equipo ... granadino frente al Girona Básquet, en el pabellón de Fontajau.

No hubo elminados aunque los granadinos estuvieron muy condicionados por ellas, los bases Costa y Rousselle, así como Kljajic y Valtonen, más los pívots Bozic, Hankins y Banatunde.

Ramón Díaz, el entrenador granadino, protestó por 13 tiros libres del Girona por solo cuatro de su equipo en el tramo decisivo. Y es que el equipo dirigido por Moncho Fernández acabó con 19/20 encestados, de los que trece fueron al final, en la 'pomada', mientras que el Covirán dispuso de 9/14, por lo que existió una diferencia de seis en contra de los granadinos.

También fue real que hubo mucho más acierto local y diez puntos de margen entre los dos contendientes, lo que desniveló la balanza, y en eso radicó el resultado final, un triunfo por 95% de acierto frente al 64%.

El Covirán es el noveno en este apartado estadístico, con un 71,2%, mientras que el Girona marcha séptimo con 75,3%. Estos datos resultaron determinantes.