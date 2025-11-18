Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Babatunde Olumuyiwa lanza un tiro libre en el Palacio de los Deportes. José Miguel Baldomero
Clave estadística

Menos tiros libres y también peor lanzados en el Covirán

El equipo granadino bajó su porcentaje del 71,2 al 64% y sumó diez puntos menos que un brillante Girona con 95% de acierto

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El Covirán se quejó de forma amarga del tratamiento arbitral en relación con las faltas, en los últimos momentos del partido disputado por el equipo ... granadino frente al Girona Básquet, en el pabellón de Fontajau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  8. 8 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  9. 9 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  10. 10 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Menos tiros libres y también peor lanzados en el Covirán

Menos tiros libres y también peor lanzados en el Covirán