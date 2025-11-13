El tiro lleva al Covirán al triunfo y a segundo plano a su baloncesto de velocidad

Al principio, la idea que tenía Ramón Díaz era la de hacer un equipo en el Covirán que corriera mucho, pero también muy basado en ... el tiro. Sin embargo, el tiro exterior, los porcentajes, estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba de ellos.

El entrenador granadino quiere en torno a un 40% de acierto, y en la pretemporada, por ejemplo, con el Gran Canaria, la formación nazarí estuvo fenomenal en ese sentido, hasta que llegó la Liga Endesa... En cambio, contra el Valencia Basket, y esa fue la clave del triunfo, el Covirán alcanzó el 52% en triples (13/25), pero además, el 57% de dos (16/28) y el 58% de tiros libres (14/24).

¿Por qué no entraron los tiros antes? Beqa Burjanadze coló un triple nada más salir. «Ahora vivimos en una diferente realidad, la pretemporada sí que cuenta, no digo que no, pero cuando la Liga empieza todos aprietan, lo hacen un montón, y nosotros también tenemos un grandísimo tirador como es Matt Thomas, pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que, en cada jornada, Matt va a tener una mano en sus ojos, en cada segundo que esté en la pista, porque es un grandísimo tirador y nos puede dar muchos puntos, los equipos lo saben y hacen 'scouting' y nos tratan de defender a un grandísimo nivel cuando Matt está en la pista».

El ala-pívot georgiano propone que «entren otros roles y otros jugadores, para dar ese paso adelante, estaba seguro de que esto llegaría. Matt ya tuvo 6 de 10 y 5 de 8 de triples en los últimos partidos, necesitaba ese tipo de día para coger 'feeling', esa confianza, aunque no le faltaba, pero que siga así, mejorando porcentajes, dando esos triples que tanto necesitamos de él».

Beqa puso el ejemplo de que «al fin y al cabo, es como una cuerda, nosotros, todo el equipo, tiramos de una cuerda hacia un lado y, poco a poco, si Matt empieza a tirar, después le seguiremos otros jugadores, para meter como con el Gran Canaria y ahora el Valencia».

De todas formas, cree que «todo llega desde la defensa, porque si cogemos el balón hay oportunidad de correr y atacar más fácil, ahí nuestra confianza crece, tenemos que hacernos muy fuertes ahí atrás. En el rebote ya hubo mejora, y es lo que te permite salir con velocidad».