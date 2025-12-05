Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluís Costa inicia una contra en el partido contra el Valencia Basket. José Miguel Baldomero
El Zaragoza, en el Palacio

«No hay tiempo para lamentarse ni hacer cambios en el juego», apunta Costa

«En momentos así, de lesiones, la afición nos ha dado el empujón necesario«, afirma el base del Covirán

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:58

Comenta

El base del Covirán Lluís Costa comentó que «fue una semana muy dura por perder de golpe a Elias (Valtonen) y Jovan (Kljajic), no me ... lo creía, ni era normal, duele mucho las dos bajas. El club hizo un gran trabajo al moverse rápido, con jugadores que conocen la liga. Pero no hay excusas ni tiempo para lamentarse, desde el martes estamos listos los jugadores de la primera plantilla para mañana».

