«No hay tiempo para lamentarse ni hacer cambios en el juego», apunta Costa

El base del Covirán Lluís Costa comentó que «fue una semana muy dura por perder de golpe a Elias (Valtonen) y Jovan (Kljajic), no me ... lo creía, ni era normal, duele mucho las dos bajas. El club hizo un gran trabajo al moverse rápido, con jugadores que conocen la liga. Pero no hay excusas ni tiempo para lamentarse, desde el martes estamos listos los jugadores de la primera plantilla para mañana».

Y explicó que de cara a la cita contra el Zaragoza «no se pudieron cambiar muchas cosas, no serán indispensables las dos piezas recién llegadas». En torno a las claves de la cita, apuntó que «destacaría a Bell-Hayne y Santi Yusta, el segundo sobre todo a nivel de liderazgo, los dos son grandes manejadores de balón, habrá que hacer un súper trabajo para parar a Santi. También por dentro Dubljevic y Robinson les dan mucho, serán los cuatro focos principales a vigilar».

Costa matizó que «años atrás fue un equipo que se nos dio bien, pero las estadísticas no sirven aquí, será difícil porque los dos nuevos jugadores para la rotación sólo llevarán un primer entrenamiento. También ellos cuentan con la incorporación de un jugador de Euroliga como es Koumadje. Olvidamos lo anterior y esperamos tener un plus con la ayuda del público».

También se refirió el base barcelonés al 'match ball' salvado frente a los aragoneses con anterioridad. «Aquel día sí era una final, coincidió con el fútbol y la afición estuvo con nosotros, estoy seguro que nos apoyaremos en ella al cien por cien en este encuentro. Siempre, cuando las circunstancias extradeportivas como lesiones han surgido, nos dan el empujón necesario».

Por último, Costa se refirió a su paso por el equipo nacional en la ventana FIBA. «En la selección española me he encontrado muy bien físicamente, regresé al equipo sin problemas, he vuelto como me fui, igual. Aquello fue una experiencia espectacular, que he disfrutado muchísimo, también ha sido por lo que he podido ver y vivir, por la presencia de Chus Mateo, que resultó ser aire fresco al hacerse cargo del banquillo y transmitió mucha ilusión, además me quedé satisfecho por haber saldado esta etapa con dos victorias».