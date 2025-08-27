Thomas se suma a la concentración del Covirán

Víctor M. Romero Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:20 Comenta Compartir

Ramón Díaz apostará por un baloncesto moderno en el nuevo Covirán. Esto hace que el entrenador formado en América preste atención especial al tiro de tres, al considerar que los triples es la vía más rápida de anotación, en ataques de pocos segundos, lo que aumentará las posesiones y los lanzamientos lejanos, que según la estadística avanzada, alimentan las opciones de victoria en relación con los tiros de dos, a media distancia y cerca del aro, del global de tiros de campo.

De ahí que no haya extrañado la contratación de Matt Thomas, un consumado especialista en anotación desde el exterior. El Covirán echó de menos a este tipo de jugador la pasada temporada, en cuanto que esos encestes recayeron en un intermitente Scott Bamforth. Pero faltó el 'killer' capaz de asumir los balones en los últimos segundos y en finales de partido igualados. Nadie respondió a ese perfil salvo Sam Griffin, que no encajó en el vestuario ni con la disciplina que trató de imponer el entrenador de entonces Pablo Pin.

En realidad, desde que se marchó Thomas Bropleh a Japón –luego recaló en las filas del Hiopos Lleida– el Covirán careció de ese 'metedor', dado que ser tirador es fácil, pero hay que acertar, no se trata de tirarse hasta la zapatilla sin ton ni son. Y, además, Bropleh tampoco era estrictamente lanzador, quizá sí en Lérida, pero en Granada aceptó el trabajo en defensa, la ayuda en el rebote y las entradas a canasta para bandejas.

El porcentaje por encima del 40% de éxito en Matt Thomas le avala como un consumado referente en la formación nazarí. El estadounidense llegó este jueves a Granada para incorporarse al Covirán, lo hizo vía Málaga, y se le dio descanso para que este jueves pase el oportuno reconocimiento médico y, a continuación, conozca ya a sus compañeros y al cuerpo técnico que comanda Ramón Díaz.

Thomas trae la vitola de estrella por su gran experiencia en la Liga Endesa, donde dejó huella con el Valencia Basket, Euroliga y NBA. Su calidad está fuera de toda duda y la preocupación es que no terminara la temporada en las filas granadinas. Para esa hipotética eventualidad, el club se ha preparado concienzudamente gracias al próximo fichaje del dominicano Jassel Pérez, que estará en la recámara por si acaso aunque al principio vaya cedido, y si no se estropea a última hora una operación prácticamente hecha.

Pérez participa con gran éxito en la AmeriCup, donde la República Dominicana ganó los tres partidos de la fase de grupos y, como campeón, quedó emparejado en cuartos de final contra Brasil.

Matt Thomas aperece como la guinda a la plantilla nazarí, aunque Jassel Pérez sea esa sorpresa extra que habla muy bien de las gestiones del club para armarse de cara a la Liga Endesa. La decisión fue a costa de tener solo dos bases puros, aunque se confía en Micah Speight porque Jonathan Rousselle es garantía.