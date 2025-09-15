Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Matt Thomas Pepe Marín
En forma

Thomas y Kljajic arrancan inspirados

Los dos escoltas anotaron 18 y 19 puntos ante el Unicaja, respectivamente

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:38

Una de las mejores noticias que ha enseñado el Covirán en ese inicio de pretemporada es el caudal de puntos que pueden llegar desde el ... puesto de '2', factor que se antoja muy importante para el éxito rojinegro. De hecho, en el duelo del sábado ante Unicaja, los dos máximos anotadores llegaron en esa posición: Jovan Kljajic (19) y Matt Thomas (18). Entre ambos se conjuntaron además para anotar ocho triples con una alta efectividad (4/6 el montenegrino y 4/8 el norteamericano).

