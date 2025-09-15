Thomas y Kljajic arrancan inspirados
Los dos escoltas anotaron 18 y 19 puntos ante el Unicaja, respectivamente
Granada
Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:38
Una de las mejores noticias que ha enseñado el Covirán en ese inicio de pretemporada es el caudal de puntos que pueden llegar desde el ... puesto de '2', factor que se antoja muy importante para el éxito rojinegro. De hecho, en el duelo del sábado ante Unicaja, los dos máximos anotadores llegaron en esa posición: Jovan Kljajic (19) y Matt Thomas (18). Entre ambos se conjuntaron además para anotar ocho triples con una alta efectividad (4/6 el montenegrino y 4/8 el norteamericano).
El buen nivel de Thomas, tirador de prestigio, se pudo palpar desde su primer día en Granada. Mientras, Kljajic parece enseñar desde ya el hambre que le ha traído a Granada, buscando los minutos que no tuvo en Gran Canaria.
