Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aminea Noua pasa el balón a Rousselle precisamente en el partido contra el Baskonia jugado en el Palacio. José Miguel Baldomero
Mercado Liga Endesa

El talento del Covirán encuentra acomodo

Amine Noua se lo disputan el Barça y el Baskonia mientras otro ex rojinegro como David Kramer aterriza en el Real Madrid

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:57

El Covirán ha podido fallar en algunas incorporaciones durante sus tres últimas temporadas, las que disputó en la Liga Endesa, pero también encontró jugadores de ... gran talento que le aportaron un alto rendimiento y, al tiempo, relanzaron su carrera hacia el estrellato. Así David Kramer llegó a Granada tras una trayectoria intermitente, interrumpida y sacudida por las lesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  10. 10

    Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El talento del Covirán encuentra acomodo

El talento del Covirán encuentra acomodo