El Stellantis & You Granada peleará el sábado por la mañana por su tercera victoria

Nuevo compromiso para el Stellantis & You Granada. El equipo dirigido por Samu Gómez, que disfrutó el pasado fin de semana de una jornada de descanso, ... recibirá este sábado, a partir de las 11:00 horas, al Gran Canaria en el Palacio de Deportes, en el que será su tercer partido de la temporada en la Liga U.

El Stellantis & You peleará por mantenerse invicto tanto en casa como en la competición, ya que cuenta por victorias sus dos enfrentamientos anteriores. Los granadinos debutaron con triunfo en su visita a la pista del Amara Lleida, mientras que también se impusieron al UCAM Murcia en el recinto del Zaidín en el choque correspondiente a la segunda jornada.

Los rojinegros intentarán alargar lo máximo posible sus sensaciones con el que sería el tercer triunfo de la temporada, que permitiría a los de Samu Gómez mantener el liderato del grupo B en la Liga U.

El Stellantis & You Granada se medirá a un equipo que cuenta con su mismo bagaje, ya que ha vencido en los dos partidos que ha disputado. Los amarillos se impusieron al Bilbao Basket por 83-80 en la jornada inaugural e hicieron lo propio la pasada semana al imponerse por 83-77 al Burgos de Santiago, ambos compromisos celebrados en casa.