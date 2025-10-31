El Stellantis & You Granada peleará el sábado por la mañana por su tercera victoria
Los rojinegros reciben en el Palacio a partir de las once horas al Gran Canaria
Ideal
Viernes, 31 de octubre 2025, 15:20
Nuevo compromiso para el Stellantis & You Granada. El equipo dirigido por Samu Gómez, que disfrutó el pasado fin de semana de una jornada de descanso, ... recibirá este sábado, a partir de las 11:00 horas, al Gran Canaria en el Palacio de Deportes, en el que será su tercer partido de la temporada en la Liga U.
El Stellantis & You peleará por mantenerse invicto tanto en casa como en la competición, ya que cuenta por victorias sus dos enfrentamientos anteriores. Los granadinos debutaron con triunfo en su visita a la pista del Amara Lleida, mientras que también se impusieron al UCAM Murcia en el recinto del Zaidín en el choque correspondiente a la segunda jornada.
Los rojinegros intentarán alargar lo máximo posible sus sensaciones con el que sería el tercer triunfo de la temporada, que permitiría a los de Samu Gómez mantener el liderato del grupo B en la Liga U.
El Stellantis & You Granada se medirá a un equipo que cuenta con su mismo bagaje, ya que ha vencido en los dos partidos que ha disputado. Los amarillos se impusieron al Bilbao Basket por 83-80 en la jornada inaugural e hicieron lo propio la pasada semana al imponerse por 83-77 al Burgos de Santiago, ambos compromisos celebrados en casa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión