El Stellantis & You Granada se impone al UCAM Murcia en un partido brillante

Ideal Viernes, 17 de octubre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Victoria del Stellantis & You Granada por 91-78 ante el UCAM Murcia en un brillante encuentro del conjunto dirigido por Samu Gómez. Los locales, que llegaron a ir perdiendo de 12 puntos, remontaron antes del descanso y realizaron un gran baloncesto durante la segunda parte para mantener una ventaja que estuvo en todo momento alrededor de la decena de diferencia.

Álvaro Fernández fue el máximo anotador del choque con 27 puntos. El granadino estuvo bien secundado por Luca Medal, Osi Cerdá y Khalifa Gaye, que sumaron 14, 13 y 10 puntos, respectivamente. El mejor de los visitante fue Nohel con 21 puntos, seguido de los 15 de Neves y los 14 de Aaliya.

Inauguró Luca Medal el marcador del Palacio de Deportes para esta temporada en la recién estrenada Liga U22. Los primeros minutos estuvieron repletos de imprecisiones. El Stellantis & You Granada desperdició algunos ataques y el UCAM Murcia lo aprovechó para distanciarse en el marcador por medio de Neves y Aaliya, sus dos mejores jugadores. Samu Gómez pidió tiempo con 4-14 en el marcador y un parcial de 7-0 liderado por Álvaro Fernández devolvió a la igualdad al final del primer cuarto (16-21).

Nohel rompió la dinámica al inicio del segundo acto con 3 triples seguidos que dispararon a los visitantes, aunque 3 canastas consecutivas de Osi Cerdá mantuvieron al Stellantis & You en el partido. Ibai Hendrickx y Khalifa Gaye pusieron la rúbrica a la reacción rojinegra, que pasó del 22-34 al 35-36 con el que Marcelino Solana paró el partido. Un triple del ala-pívot le dio el mando del partido después de muchos minutos a los locales (38-36). Los nazaríes defendieron su ventaja hasta el descanso tras un 2+1 de Álvaro Fernández (42-38).

Medal y Fernández firmaron un parcial de 7-0 para colocar el 49-38 al inicio de la segunda parte. El granadino alargó con un triple un parcial de 10-0 que devolvió el UCAM Murcia para pasar del 52-38 al 52-50 tras un 0-12. La dupla rojinegra volvió a aparecer para unirse a Hendrickx y permitir que el Stellantis & You se distanciara de nuevo (65-55) en un periodo que cerró Gaye con un espectacular triple (71-61).

Empezó el último cuarto con un intercambio de canastas entre ambos equipos que mantuvo al Stellantis & You Granada por delante. Un parcial de 5-0 gracias a un triple de Rafa Díaz y a una canasta de Luca Medal obligó al tiempo muerto visitante (81-68).

Ficha técnica

Stellantis & You Granada: Juanjo Ruiz 0, Luca Medal 14, Khalifa Gaye 10, Álvaro Fernández 27 y Osi Cerdá 13 – quinteto titular – Ibai Hendrickx 12, Francisco Romero 0, Juan García 6, Jesús García 0, Jorge Zamora 3 y Rafa Díaz 6.

UCAM Murcia: Diego Berruga 0, Joao Neves 15, Pablo Sevilla 11, Darío Lozano 14 y Lee Aaliya 21 – quinteto titular – Samuel Nohel 21, Álex López 2, Matus Rybar 4, Fernando Ramírez 2, José Martínez 4, Álex Lozano 0, Darío Parra 5 y Darío Lozano 0.

Parciales: 16-21, 26-17, 29-23 y 20-17.

Árbitros: Juan Ramón Hurtado, Ángel Condor y Eduardo Prados. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de competición en la Liga U22 disputado en el Palacio Municipal de Deportes de Granada ante 700 espectadores, algunos de ellos seguidores del UCAM Murcia.