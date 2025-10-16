Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Fernández (izquierda) y Khalifa Gaye se emplean en defensa contra el Lleida. FCBG
Liga U22

El Stellantis & You Granada se estrena en el Palacio contra el UCAM Murcia

La entrada es gratuita para los abonados del Covirán y el partido de este viernes empezará a las 18 horas

Ideal

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:08

Comenta

El Stellantis & You Granada se estrenará este viernes (18 horas) en el Palacio de los Deportes en competición oficial, como integrante de la Liga U22. El equipo dirigido por Samu Gómez debutará en el recinto del Zaidín contra el UCAM Murcia, tras conseguir la primera victoria de la temporada por 65-69 ante el Amara Lleida en Barris Nord.

El conjunto rojinegro se medirá al cuadro 'pimentonero' a partir de las 18:00 horas. Los locales buscarán en casa su segundo triunfo de la campaña y después de su gran papel ante el equipo catalán, al que le remontaron una desventaja de 12 puntos gracias a una espectacular segunda parte, en la que solo permitieron 19 puntos de su rival.

El rival del Stellantis & You Granada cayó derrotado en la primera jornada liguera contra el Burgos Grupo de Santiago por 73-79. El conjunto murcviano está liderado en el parqué por Joao Neves y Lee Aaliya, que serán dos de los principales focos de anotación del UCAM Murcia, ya que ambos están en dinámica del primer equipo.

Los abonados del Covirán Granada podrán acceder de forma gratuita al pabellón, mientras que el resto de aficionados pueden obtener sus entradas por cinco euros, mientras que el precio infantil es de tres euros.

La plantilla que dirige Samu Gómez la forman: Francisco De Paula (24), Juan José Ruiz (3), Juan García (25), Osi Cerdà (34), Iván González (5), Álvaro Fernández, 'Mena' (14), Jesús Cerezo (31), Khalifa Gaye (12), Jorge Zamora (35), Julián Higueras (36), Dani Gea (37) y Rafa Díez (38).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  3. 3 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  4. 4 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  5. 5 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  6. 6 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada
  9. 9 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  10. 10 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Stellantis & You Granada se estrena en el Palacio contra el UCAM Murcia

El Stellantis &amp; You Granada se estrena en el Palacio contra el UCAM Murcia