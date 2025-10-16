El Stellantis & You Granada se estrena en el Palacio contra el UCAM Murcia

Ideal Jueves, 16 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

El Stellantis & You Granada se estrenará este viernes (18 horas) en el Palacio de los Deportes en competición oficial, como integrante de la Liga U22. El equipo dirigido por Samu Gómez debutará en el recinto del Zaidín contra el UCAM Murcia, tras conseguir la primera victoria de la temporada por 65-69 ante el Amara Lleida en Barris Nord.

El conjunto rojinegro se medirá al cuadro 'pimentonero' a partir de las 18:00 horas. Los locales buscarán en casa su segundo triunfo de la campaña y después de su gran papel ante el equipo catalán, al que le remontaron una desventaja de 12 puntos gracias a una espectacular segunda parte, en la que solo permitieron 19 puntos de su rival.

El rival del Stellantis & You Granada cayó derrotado en la primera jornada liguera contra el Burgos Grupo de Santiago por 73-79. El conjunto murcviano está liderado en el parqué por Joao Neves y Lee Aaliya, que serán dos de los principales focos de anotación del UCAM Murcia, ya que ambos están en dinámica del primer equipo.

Los abonados del Covirán Granada podrán acceder de forma gratuita al pabellón, mientras que el resto de aficionados pueden obtener sus entradas por cinco euros, mientras que el precio infantil es de tres euros.

La plantilla que dirige Samu Gómez la forman: Francisco De Paula (24), Juan José Ruiz (3), Juan García (25), Osi Cerdà (34), Iván González (5), Álvaro Fernández, 'Mena' (14), Jesús Cerezo (31), Khalifa Gaye (12), Jorge Zamora (35), Julián Higueras (36), Dani Gea (37) y Rafa Díez (38).