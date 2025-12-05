El Stellantis & You Granada se diluye ante el Lleida
El filial del Covirán goza de una renta de siete puntos al filo del descanso pero se desfonda en la segunda parte
Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:52
El Stellantis & You Granada se desfondó en los últimos minutos ante el Amara Lleida y encajó una nueva derrota en la Liga U22 (55-67). ... Muy igualada resultó la primera parte del encuentro, en el que los granadinos mantuvieron el pulso, con una ventaja inicial de 18-10, anulada al final del primer cuarto: 19-16.
En el segundo, las fuerzas siguieron niveladas y el Lleida hasta se colocó por delante (19-20), con tiempo muerto de Samu Gómez.
El Stellantis & You Granada recuperó la iniciativa al descanso, con 31-29 y hasta siete tantos a favor: 31-24. Pero el Amara Lleida dio la vuelta en el tercer cuarto (41-46) y se separó en los instantes finales hasta el 55-67.
