El Stellantis & You Granada se diluye ante el Lleida

El Stellantis & You Granada se desfondó en los últimos minutos ante el Amara Lleida y encajó una nueva derrota en la Liga U22 (55-67). ... Muy igualada resultó la primera parte del encuentro, en el que los granadinos mantuvieron el pulso, con una ventaja inicial de 18-10, anulada al final del primer cuarto: 19-16.

En el segundo, las fuerzas siguieron niveladas y el Lleida hasta se colocó por delante (19-20), con tiempo muerto de Samu Gómez.

El Stellantis & You Granada recuperó la iniciativa al descanso, con 31-29 y hasta siete tantos a favor: 31-24. Pero el Amara Lleida dio la vuelta en el tercer cuarto (41-46) y se separó en los instantes finales hasta el 55-67.