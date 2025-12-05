Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El filial del Covirán disputó su penúltimo partido del grupo en el Palacio de los Deportes. FCBG
Liga U22

El Stellantis & You Granada se diluye ante el Lleida

El filial del Covirán goza de una renta de siete puntos al filo del descanso pero se desfonda en la segunda parte

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

El Stellantis & You Granada se desfondó en los últimos minutos ante el Amara Lleida y encajó una nueva derrota en la Liga U22 (55-67). ... Muy igualada resultó la primera parte del encuentro, en el que los granadinos mantuvieron el pulso, con una ventaja inicial de 18-10, anulada al final del primer cuarto: 19-16.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  4. 4

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  5. 5 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  6. 6 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  10. 10 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Stellantis & You Granada se diluye ante el Lleida

El Stellantis &amp; You Granada se diluye ante el Lleida