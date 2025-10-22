Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iván Aurrecoechea y Edu Durán, al fondo, en un entrenamiento. Ariel C. Rojas
Posibles movimientos

Speight y quizá algún nacional, en la lanzadera de salida si hay ofertas

La incorporación de Lluís Costa aumenta los exteriores y crea dos cupos extras mientras el club necesitará aligerar gasto

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:27

Comenta

La contratación de Lluís Costa, que llegó anoche a Granada vía Málaga, donde aterrizó de su vuelo desde Tenerife, abre las puertas al base estadounidense, ... aunque no ocupa plaza de extracomunitario, Micah Speight, al tratarse de otro base.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  4. 4 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  5. 5

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  6. 6 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  7. 7 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  8. 8 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  9. 9 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  10. 10 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Speight y quizá algún nacional, en la lanzadera de salida si hay ofertas

Speight y quizá algún nacional, en la lanzadera de salida si hay ofertas