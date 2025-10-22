Speight y quizá algún nacional, en la lanzadera de salida si hay ofertas

La contratación de Lluís Costa, que llegó anoche a Granada vía Málaga, donde aterrizó de su vuelo desde Tenerife, abre las puertas al base estadounidense, ... aunque no ocupa plaza de extracomunitario, Micah Speight, al tratarse de otro base.

El club tendrá que aligerar nóminas y lo normal sería reducir el plantel de exteriores. Esto hace que también esté en peligro Edu Durán, porque apenas cuenta para el entrenador y fue el descarte ante el Baskonia, además de que se trata de otro escolta. Todo dependerá de las ofertas que puedan llegar a la oficina de la entidad nazarí.

Incluso está la posibilidad de dar salida a Iván Aurrecoechea y reforzar así el juego interior. Las opciones son variadas. El campeón del mundo de 3x3 también es muy poco utilizado por el técnico y con Lluís Costa aumentan los cupos.

Ya existía un extra para cumplir con la norma en caso de lesiones, pero el Covirán podría perfectamente ahora prescindir de uno de los nacionales, al disponer de dos más de lo obligado. Burjanadze y Kljajic también son cupo.