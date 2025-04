«Nosotros solo pensamos en seguir teniendo opciones», avisa Pablo Pin

Pablo Pin analizó en rueda de prensa el duelo de su equipo en Coruña, que catalogó como «un partido importante para recoger los frutos al ... trabajo de un equipo, tanto para ellos como para nosotros, y también para no quedarnos totalmente descolgados y que si ganamos después un partido más pronto que tarde sigamos enganchados a nuestro objetivo». El técnico rojinegro no pierde la esperanza de la salvación: «solo pensamos en seguir teniendo opciones y se trata de apurarlas al máximo», expuso.

Respecto al duelo en sí, consciente del potencial ofensivo del Leyma, el granadino tiene claro que «si vamos al intercambio de canastas, ellos son mejores que nosotros», por lo que pidió a los suyos «poder hacer defensas buenas consecutivas, que es el escenario donde nos mostramos más cómodos».

Una jornada más, habrá bajas. Pin descartó a Bamforth, Tomàs y Clavell, pero agradeció que «los que estaban sanos no han tenido ningún contratiempo». La incógnita es Sergi García, pero Pin no es optimista: «viaja, pero el entrenamiento del miércoles no lo completó y será difícil que juegue. En el partido de Bilbao tuvo un golpe en el pie que le ha provocado un edema con derrame que le limita mucho».