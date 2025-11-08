Sima pueda estrenarse en un equipo 'taronja' herido

El Valencia Basket está al completo. Y goza de una amplia plantilla, con recursos tanto exteriores como interiores. Además, acaba de reforzarse con el ala- ... pívot Draxton Key, que ya debutó en la liga española frente al San Pablo Burgos en la pasada jornada y, esta semana en Euroliga, frente al Zalgiris.

Precisamente sufrieron la derrota, la cuarta, por cinco victorias, como balance en el torneo continental.

Hay otra posible novedad, la de Yankuba Sima, que ya está disponible aunque Pedro Martínezno quiso forzarlo en Kaunas. El pívot internacional procedente del Unicaja no ha podido estrenar la camiseta naranja, dado que se lesionó en la pretemporada, junto antes de ganar el primer título, la Supercopa de la ACB, pero podría disfrutar de sus primeros minutos en el Palacio de los Deportes de Granada.

En Kaunas, el Valencia aguantó un marcador igualado al lanzado Zalgiris, revelación del inicio de curso, aunque siempre fue a remolque e hizo la goma, para estar con opciones hasta la bocina, a tres o cuatro puntos, si acaso, abajo. Sin embargo, una falta señalada en ataque a Jaime Pradilla, cuando restaba minuto y medio y a solo tres puntos de los lituanos, resultó determinante. Y es que el poste español despegó un codo de su cuerpo al aire, para abrirse hueco de espaldas al aro, pero sin tocar a su defensor en ningún momento. Ahí se quedó clavado el Valencia para ceder por nueve puntos.

Para el técnico del Zalgiris, Tomas Masiulis, la clave estuvo en la faceta defensiva también ejecutada por los suyos. «Dejamos al Valencia Basket en 77 puntos en parte porque no les permitimos correr y hacer muchos contraataques. Creo que es un gran resultado ante un contrario tan ofensivo».

El caso es que los valencianos llegan heridos a la pista del Zaidín y con muchas ganas de volver a la senda del triunfo, y por ese camino de explosión ofensiva que suele acompañarle. Aspecto nada alentador que aumenten sus ganas de éxito. La única baza que podría ayudar al Covirán es cierto cansancio acumulado por el largo desplazamiento desde Kaunas, así como la doble jornada europea por afrontar la próxima semana, en la que el Valencia se medirá el martes al Real Madrid y, posteriormente, al París lejos de la capital del Turia.

Key, cara nueva

El ala-pívot Braxton Key debutó con el equipo 'che' contra el San Pablo Burgos (100-82). El ala-pívot saltó al parqué en el primer cuarto y dispuso de 11:47 minutos en pista. En ese tiempo, a Key le dio tiempo de aportar cinco puntos, tres rebotes, dos asistencias y un tapón, para acumular diez créditos de valoración.

El jugador de Virginia comentó que «me gusta ser versátil, poder hacer de todo, anotar, defender, rebotear, taponar..., aunque me agradaría hacer mucho más a partir de ahora, pero tengo que aprender a maximizar mis minutos, algo que no es fácil, porque todo sucede a rachas y entonces cuesta más encontrar el ritmo. Hay muchos tramos cortos de tres o cuatro minutos, y tengo que ser mejor en ellos».