Sergi García y Rubén Guerrero no continuarán el próximo curso en el Covirán Granada

El Covirán Granada continúa acelerando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada, una vez que sabe que volverá a participar en la ... Liga Endesa, un escenario en el que hasta cinco jugadores del pasado plantel mantenían vínculo con el club rojinegro. Sin embargo, solo dos de ellos, Elias Valtonen e Iván Aurrecoechea, seguirán al menos un curso más en la ciudad de la Alhambra.

Diferente será el destino del pívot Rubén Guerrero y del base Sergi García, que no entran en los planes del nuevo entrenador, Ramón Díaz, y a los que la entidad rojinegra ya les ha comunicado que no seguirán en el plantel el próximo curso. Una decisión que era muy previsible en el caso del interior, cuyo rendimiento en Granada no ha terminado de convencer a nadie, seguramente también por tener que asumir un rol mayor al de su potencial durante muchos momentos del pasado curso. El marbellí disputó los 34 partidos de la Liga Endesa, jugando una media de casi 14 minutos, y firmando promedios de 3'4 puntos y 3'2 rebotes. Pero más allá de los fríos números, sus dificultades ofensivas y el pobre rendimiento que ha ofrecido en muchos partidos en el rebote han llevado al club a tomar esta decisión de no mantener el vínculo que unía a ambas partes de cara al siguiente ejercicio.

Algo más sorprendente puede resultar el caso de Sergi García, uno de los jugadores más usados por Pablo Pin en el curso previo –por encima de 20 minutos por encuentro, con medias de 7'4 puntos y 3'1 asistencias–, pero lo cierto es que el mallorquín no ha rendido en Granada al nivel que tuvo en su etapa previa en el Breogán de Lugo. Los diversos problemas físicos que ha sufrido, tanto de índole muscular como por el fuerte golpe en el pie que sufrió en la recta final del curso, han hecho que al balear le costara mucho encontrar su mejor versión como rojinegro. Defensivamente sí fue uno de los puntales de Pin, pero en ataque su mejor versión apareció con cuentagotas, y casi siempre sucedió cuando el físico le respetó, lo cual no fue lo más habitual.

Finalmente, el último jugador con contrato con el Covirán a nivel ACB es Agustín Ubal. Sin embargo, el uruguayo fichó hace ya más de un mes por el Baxi Manresa, con el que ha firmado un contrato para las cuatro próximas temporadas. El club rojinegro, en agradecimiento al arrojo mostrado por el charrúa durante el pasado curso no reclamará sus servicios, más aún por la oportunidad que le supone un vínculo de tal duración. En la decisión del Covirán también ha pesado su sensación de que el rol que llevó a cabo Ubal en la pasada temporada está bien cubierto tras la incorporación del joven montenegrino Jovan Kljajic, sobre el que las expectativas son altas y se espera que en Granada 'rompa', precisamente a imagen y semejanza del sudamericano.