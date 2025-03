Sergi García recae de la lesión y es duda para el domingo

Víctor M. Romero Viernes, 28 de marzo 2025, 13:54 Comenta Compartir

El Covirán tiene la seria duda del base Sergi García para el partido del próximo domingo, que se disputará desde las 12.30 horas, en el Palacio de los Deportes, frente al potente Valencia Básket de Pedro Martínez. El director de juego balear no ha podido entrenar durante toda la semana, al resentirse del esfuerzo realizado en la pasada jornada, contra el Surtne Bilbao, en Miribilla. García ha estado durante toda la semana sin entrenar, entre algodones, con vigilancia de los médicos y fisioterapeutas del club. El base mallorquín arrastra problemas de isquitobiales, que le dejaron fuera de combate ya durante la segunda parte del importante choque contra el Hiopos Lleida, por lo que el entrenador Pablo Pin no pudo disponer de él a partir del descanso. Reapareció en Bilbao, pero acusó de nuevo el desgaste.

Es muy probable que García se una a las bajas ya confirmadas de Agustín Ubal, el tercer base de la plantilla rojinegra junto a Jonathan Rousselle, –'Agus' está todavía en fase de recuperación de la rodilla– y Pere Tomàs, que ha vuelto a ingresar en la enfermería por molestias musculares y también dolor en un pie, lo que provocó que ni viajara en la anterior salida de la Liga Endesa, por lo que Pin anticipó que estará fuera de las convocatorias «durante dos o tres semanas».

A esas ausencias se agregan Scott Bamfort, que parece que tiene para largo con el gemelo, Gian Clavell, descartado para toda la temporada y, por supuesto, Jacob Wiley y Edgar Vicedo, que pactaron sus salidas de la entidad nazarí.

En cambio, Pablo Pin contará con el nuevo alero italiano Ricardo Visconti, procedente de la Virtus de Bolonia, que se estrenará en la ACB y, dada su juventud, será su primera competición lejos de Italia. Pin habló sobre el estado físico de la plantilla y la rotación más larga que posee al realizar cinco incorporaciones con Visconti. «Los lesionados se están recuperando, van en plazo pero tendrán que seguir fuera. Casos de Scott, Agustín y Pere Tomàs, que la semana pasada en un principio estaba para jugar, pero que en el último entrenamiento tuvo un mal gesto y, a nivel muscular, no pudo viajar a Bilbao, así que va a seguir fuera al menos un par de semanas más. Tenemos la duda de Sergi, que no ha completado ningún entrenamiento, estuvo un par de días parado, hizo ejercicio y se tuvo que salir de la sesión».

En cuanto al alta de Ricardo Visconti, Pin explicó que «va bien, se nota que es un jugador que viene de estar en una dinámica de un equipo que está compitiendo, llega en forma, posee facilidad para todo en el tema de las situaciones de juego, se trata de un jugador que es parecido a los españoles. Yo lo veo bien e integrado rápido en el equipo. Al participar todo el rato, porque tenemos muchas bajas, el poder hacer los entrenamientos completos y sin cambios, le ayuda también a que se adapte lo más rápido posible».

Pin aclaró que con tantas novedades, «si me dieran a elegir, preferiría competir con el equipo sin bajas y sin lesiones, el de antes. Obviamente, el tener jugadores nuevos implica la parte del tiempo de adaptación que deben tener, esto no creo que sea una desventaja para el Valencia, es una cuestión más nuestra. Por eso pienso que se trata de un partido para pensar más en nosotros». El técnico abundó sobre el próximo rival que «este tipo de rivales, como son Valencia, Baskonia, Barça, Madrid, Unicaja... poseen tanto fondo de armario que están preparados para jugar tres encuentros por semana sin acusarlo. Por ejemplo, el otro día ganaron el partido de Eurocup y apenas jugó Amida Brimah, cuentan con jugadores de un altísimo nivel y larga plantilla para reservar a varios de ellos en la cita de la Liga Endesa, por lo que no creo que acusen el cansancio físico de las semifinales europeas, aunque es verdad que viajarán desde Bulgaria este viernes para estar el domingo en Granada». De ahí que el entrenador nazarí se centre «en mi equipo». «Más que pensar en cómo están ellos, lo que miramos es estar bien dentro de nuestras opciones y posibilidades. Es la primera semana desde hace tiempo en la que hemos podido entrenar un poco todos juntos y, pese a la baja de Sergi, tener nueve profesionales en forma y aptos para jugar. Trabajamos en la búsqueda de consistencia, y es muy complicado, porque esa solidez la da la competición, y partimos de casi un equipo nuevo, sí, como si estuviéramos en una segunda pretemporada, aunque vamos a luchar al máximo y todo son ya finales».