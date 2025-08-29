Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergi García, a la derecha, pelea por el balón frente al Joventut, el primer rival del Covirán en la próxima Liga Endesa. José Miguel Baldomero
Sergi García está sin equipo

El base entrena como invitado con el Real Madrid pero podría reclamar al Covirán compensación económica porque tenía contrato en vigor

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:08

Sergi García, al final, no encontró acomodo en el Palencia de la Primera FEB. El exbase del Covirán se encuentra sin equipo actualmente, a pesar de que tenía vínculo con el club nazarí y éste decidió no contar más con sus servicios. El jugador internacional entrena ahora mismo como invitado con el Real Madrid, para no perder la forma física en la pretemporada. La cuestión es que el base, procedente del Breogán de Lugo, donde realizó una gran campaña, tenía contrato en vigor.

La directiva del Covirán apostó fuerte por el internacional, al firmarle por dos temporadas e incluso pagar traspaso al club lucense, pero después no dio el resultado apetecido, debido a lesiones, problemas físicos y muchas intermitencias en la pista, lo que hizo que, de estar muy cotizado, su rendimiento bajara en la pasada campaña, al punto de que la entidad nazarí prescindió de sus servicios.

No obstante, el jugador podría reclamar, lógicamente, una compensación económica al rescindirle el contrato, siempre que fuera de forma unilateral y no por el acuerdo entre ambas partes, al tener el vínculo laboral extensible a la temporada 2025/26.

Es raro que no haya encontrado acomodo ni nuevo destino a estas alturas, cuando las plantillas, tanto de Liga Endesa como de Primera FEB, están cerradas prácticamente y el balear, al que a veces se le comparó, salvando las distancias, con Sergi Llull, aunque más defensivo que ofensivo, quede a expensas de un hueco o incorporación extra.

