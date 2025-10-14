Semana frenética del Baskonia tras la 'vida' salvada por Galbiati

Antes de visitar este domingo (18 horas) el Palacio de los Deportes, el Baskonia de Paolo Galbiati tiene por delante una semana auténticamente frenética, que ... probablemente le haga llegada a Granada con un alto nivel de fatiga.

El cuadro alavés afrontará previamente a su duelo frente al Covirán dos compromisos de Euroliga, el primero hoy, en la cancha del Paris Basketball (20.45 horas) y el segundo el viernes, cuando recibirá en el Fernando Buesa Arena, a la misma hora al Partizan de Belgrado. En dichos compromisos, el equipo vasco buscará su primer triunfo del curso en la competición continental, en la que de momento suma sus partidos por derrotas: dos en casa, ante Olympiakos y Panathinaikos, y uno a domicilio frente al ASVEL Villeurbanne francés.

No en vano, el Baskonia ganó el pasado domingo su primer partido oficial de la temporada, al imponerse por 105-100 al Real Madrid en la Liga Endesa tras remontar en la segunda mitad un fantasmagórico arranque de partido en el que los blancos llegaron a dominar por veinte puntos mediado el segundo cuarto. Un triunfo que, por ser el primero y por el rival que había enfrente, fue realmente valioso para Galbiati, sobre cuyo futuro ya se cernía incluso cierto 'runrún' en el entorno del equipo y la prensa vitoriana antes del partido frente al Real Madrid, y al que una derrota ante los blancos, especialmente con la imagen de la primera parte, hubiera puesto ya contra las cuerdas al entrenador italiano, a quien esta temporada acompaña Pablo Pin, como primer técnico ayudante, en las filas del histórico club de Zurbano.

Kurucs

Así pues, suceda lo que suceda en el doble compromiso de Euroliga, el Baskonia llegará a Granada con necesidad de ganar para no complicarse su escenario en la Liga Endesa. De forma privada, e incluso pública, uno de los grandes objetivos marcados para el curso es volver a disputar la Copa del Rey –el cuadro vasco lleva dos temporadas seguidas sin clasificarse, y no lo ha hecho en cuatro de las seis últimas–, y desde luego una derrota en la ciudad de la Alhambra contribuiría a enturbiar el camino alavés hacia la fase final del 'torneo del ko'.

La principal duda de los vitorianos para el domingo es la presencia del ala-pívot Rodions Kurucs. El letón, con molestias en un pie, no ha viajado a París, si bien se ha descartado que tenga una lesión grave. Para Granada, su presencia es aún incierta.