Seis equipos no saben aún lo que es ganar, entre ellos el Covirán

Con cinco victorias visitantes se cerró la segunda jornada de la Liga Endesa, tras la que seis equipos cuentan sus partidos por victorias y otros ... tantos, entre ellos el Covirán, lo hacen por derrotas. La gran sorpresa la firmó el Hiopos Lleida, capaz de asaltar el Palau Blaugrana (86-91), dejando así al Barça en un furgón de cola en el que el otro invitado sorpresa es el Dreamland Gran Canaria. Los claretianos han tenido un duro inicio de calendario y vieron cómo el Unicaja les remontaba en la segunda parte (72-81) en su estreno como locales.

Junto a azulgranas y amarillos hay cuatro equipos más sin ganar, con pinta de sufrir durante la temporada. Con el Covirán marchan el Bàsquet Girona, desbordado por un UCAMMurcia intratable (71-93), el Río Breogán, al que se le acabó haciendo muy largo el partido ante un Valencia Basket que marcha con velocidad de crucero (91-113) y el Morabanc Andorra, que en su primer partido en casa mantuvo sus horribles sensaciones de la semana anterior y volvió a ser vapuleado, en este caso por la enorme solvencia del La Laguna Tenerife (64-96). De hecho, los del Principado son colistas tras haber perdido sus dos compromisos por más de treinta puntos, y ocupan momentáneamente la zona de descenso junto al 'Breo'.

En el resto de potenciales rivales del Covirán, además del invicto Lleida, hubo duelo directo entre el Surne Bilbao y el San Pablo Burgos, con victoria local (95-85). Además, remontada del Baskonia ante el Real Madrid (105-100) y sufrimiento del Joventut ante Zaragoza (89-86).