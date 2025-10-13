Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Shengelia se choca con Paulí, como el Barça ante el Lleida. ACB / V. Salgado
Resumen jornada 2

Seis equipos no saben aún lo que es ganar, entre ellos el Covirán

El Hiopos Lleida dio la gran sorpresa del fin de semana derrotando a domicilio al Barça.

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Con cinco victorias visitantes se cerró la segunda jornada de la Liga Endesa, tras la que seis equipos cuentan sus partidos por victorias y otros ... tantos, entre ellos el Covirán, lo hacen por derrotas. La gran sorpresa la firmó el Hiopos Lleida, capaz de asaltar el Palau Blaugrana (86-91), dejando así al Barça en un furgón de cola en el que el otro invitado sorpresa es el Dreamland Gran Canaria. Los claretianos han tenido un duro inicio de calendario y vieron cómo el Unicaja les remontaba en la segunda parte (72-81) en su estreno como locales.

