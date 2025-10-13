Seis equipos no saben aún lo que es ganar, entre ellos el Covirán
El Hiopos Lleida dio la gran sorpresa del fin de semana derrotando a domicilio al Barça.
Granada
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:29
Con cinco victorias visitantes se cerró la segunda jornada de la Liga Endesa, tras la que seis equipos cuentan sus partidos por victorias y otros ... tantos, entre ellos el Covirán, lo hacen por derrotas. La gran sorpresa la firmó el Hiopos Lleida, capaz de asaltar el Palau Blaugrana (86-91), dejando así al Barça en un furgón de cola en el que el otro invitado sorpresa es el Dreamland Gran Canaria. Los claretianos han tenido un duro inicio de calendario y vieron cómo el Unicaja les remontaba en la segunda parte (72-81) en su estreno como locales.
Junto a azulgranas y amarillos hay cuatro equipos más sin ganar, con pinta de sufrir durante la temporada. Con el Covirán marchan el Bàsquet Girona, desbordado por un UCAMMurcia intratable (71-93), el Río Breogán, al que se le acabó haciendo muy largo el partido ante un Valencia Basket que marcha con velocidad de crucero (91-113) y el Morabanc Andorra, que en su primer partido en casa mantuvo sus horribles sensaciones de la semana anterior y volvió a ser vapuleado, en este caso por la enorme solvencia del La Laguna Tenerife (64-96). De hecho, los del Principado son colistas tras haber perdido sus dos compromisos por más de treinta puntos, y ocupan momentáneamente la zona de descenso junto al 'Breo'.
En el resto de potenciales rivales del Covirán, además del invicto Lleida, hubo duelo directo entre el Surne Bilbao y el San Pablo Burgos, con victoria local (95-85). Además, remontada del Baskonia ante el Real Madrid (105-100) y sufrimiento del Joventut ante Zaragoza (89-86).
